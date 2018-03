Reino Unido responderá si se demuestra que Rusia está implicada en la intoxicación del ex-espía

el ex espía ruso Sergei Skripal Credito: Web

07-03-18.-El Kremlin calificó hoy de "trágico" el incidente por el que el ex espía ruso Sergei Skripal está hospitalizado en Inglaterra por supuesto envenenamiento, pero dijo no saber nada sobre ello."Vemos que ha sucedido algo trágico, pero no tenemos información sobre cuál puede ser la causa, a qué se dedicaba esta persona o con qué puede esto estar relacionado", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.



Añadió que Moscú está dispuesto a cooperar en una investigación, aunque nadie se lo ha pedido por el momento. El ex espía y su hija, Yulia Skripal, de 33 años, fueron hallados el domingo inconscientes en un banco próximo a una zona de juegos para niños en Salisbury. El secretario de Exteriores, Boris Johnson, advirtió que el Gobierno británico responderá de "una manera fuerte y apropiada" si se demuestra la implicación de Rusia en la intoxicación de Sergei Skripal .



"Es pronto para especular y no voy a apuntar con el dedo porque aún no podemos hacerlo", dijo Johnson, en respuesta a una pregunta parlamentaria. "Pero quiero advertir a cualquier Gobierno del mundo que cualquier intento de acabar con la vida de gente inocente en suelo británico se enfrentará a sanciones y castigos"."Puede que este país siga pagando un precio por plantarle cara a Rusia, pero espero que sigamos haciéndolo con el apoyo de todos los partidos", reconoció Johnson, que en diciembre pasado visitó Moscú en un intento de reconstruir las deterioradas relaciones entre Londres y Moscú.



En noviembre pasado, en medio del escándalo por la supuesta inferencia rusa en las elecciones norteamericanas, la 'premier' Theresa May acusó al Gobierno ruso de interferir en las democracias occidentales.Boris Johnson aseguró que el incidente de Serguie Skripal tiene "el eco" del caso de Alexander Litvinenko, fallecido hace 12 años tras ser envenenado con polonio radiactivo. Johnson calificó al Kremlin como "una fuerza disruptiva y maligna" y advirtió: "Si las sospechas están fundadas, tomaremos todas las acciones necesarias para proteger este país, sus vidas y sus libertades". El titular del Foreign Office especuló incluso con una posible retirada de la selección de Inglaterra en el Mundial de Fútbol de Rusia.Skripal, en estado críticoSkripal, de 66 años y que fue condenado a 13 años de cárcel en su país por espiar para Reino Unido, permanece ingresado en estado crítico por exposición a una "sustancia desconocida".



El ex agente caminó con total normalidad junto a su hija minutos antes de que los dos cayeran fulminados tras sentarse en un banco del centro comercial Maltings de Salisbury donde fueron encontrados.Según informan medios británicos la mujer de Skripal, Liudmila, murió en 2012 de cáncer a los 59 años. El matrimonio y su hija Yulia vivían en la misma casa, en Salisbury. Además, el año pasado otro hijo del ex agente murió cuando visitaba San Petersburgo, poco después de ingresar muy grave en el hospital. La policía ha revelado este martes que dos agentes de policía que estuvieron en contacto con el ex agente intoxicado fueron ingresados ayer en el hospital, porque presentaban picores en los ojos y dificultad para respirar. Fueron dados de alta en el mismo día. Ambos síntomas podrían confirmar la tesis de un envenenamiento.



La policía también ha reportado que varios miembros de los equipos de emergencias que estuvieron en contacto con el ex espía también fueron tratados en el hospital. Todos, salvo uno de ellos, ya han sido dados de alta. Los servicios de contraterrorismo británicos se han sumado a la investigación del caso que recuerda al envenenamiento por polonio radiactivo de Alexander Litvinenko. La viuda del espía fallecido en el 2006, Marina Litvinenko, aseguró a The Daily Telegraph que el incidente "es muy similar a lo que le ocurrió a mi marido", aunque reconoció que faltan detalles sobre la naturaleza de la sustancia a la que fueron expuestos (Litvinenko ingirió el polonio radiactivo diluido en una taza de té).Sergei Skripal, de 66 años, fue coronel del ejército ruso y ejerció como "doble agente" durante años. Fue juzgado en Moscú y condenado a 13 años por "espionaje y alta traición. Se benefició de una amnistía y un "intercambio" de espías en el 2010 y obtuvo el estatus de refugiado en Reino Unido, donde vivía jubilado y con una nueva identidad.El propio Skripal advirtió recientemente a la policía que había recibido amenazas y temía por su seguridad.