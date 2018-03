Fiscalía colombiana descartó atentado a tiros contra Gustavo Petro cuando iba en su vehículo

Gustavo Petro Credito: Web

06-03-18.-La Fiscalía de Colombia descartó este lunes que el aspirante presidencial de izquierda, Gustavo Petro, haya sido atacado a bala en su vehículo blindado durante una visita a Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela, como sospechaba el político, reseá la agencia Efe.



El incidente se produjo el viernes, cuando supuestos manifestantes intentaron agredir al exalcalde de Bogotá antes de que éste realizara un acto proselitista de cara a las legislativas y a las consultas interpartidistas del domingo 11 de marzo.



Las encuestas anticipan una contundente victoria de Petro, que le permitirá proclamarse como el candidato de un sector de la izquierda para las presidenciales del 27 de mayo.



Petro aseguró que el vehículo en que se desplazaba fue impactado a bala, aunque en principio él mismo desestimó esa versión.

“Todo indica que es un atentado, es un disparo”, sostuvo este lunes a W Radio tras días de especulaciones sobre el tipo de objeto que impactó en el panorámico y la ventana del costado del automóvil donde él iba.



Sin embargo, la fiscalía dijo que no se trató de un proyectil de arma de fuego y que el vehículo posiblemente fue alcanzado por la explosión de un arma no letal.



“Las huellas de violencia sobre los panorámicos y ventanas laterales no presentan las características morfológicas que permitan aseverar que corresponden a impactos provenientes de proyectil de arma de fuego”, indicó a la prensa el general Luis Alberto Pérez, director nacional del CTI, grupo técnico de la fiscalía.



Al parecer la policía lanzó una “granada de aturdimiento” para dispersar a los manifestantes, impactando a la camioneta blindada.



Colombia, que selló la paz en 2016 con la poderosa guerrilla comunista de las FARC, se apresta a vivir un inédito proceso electoral sin la amenaza de ningún grupo alzado en armas, tras años de guerra interna financiada por el narcotráfico que incluso le costó la vida a tres candidatos a las presidenciales de 1990.



Ya convertidos en partido, los otrora rebeldes marxistas participarán en los comicios, mientras el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la última guerrilla activa, anunció una tregua electoral en medio de los congelados diálogos de paz con el gobierno.