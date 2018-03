Ecuatorianos piden libertad para exvicepresidente Jorge Glas

Quito, marzo 4 - Ecuatorianos de varias provincias se concentraron este sábado frente a la cárcel 4 de Quito para pedir la liberación del exvicepresidente de la república, Jorge Glas, quien cumple en esa prisión una pena de seis años por asociación ilícita.



El plantón pacífico fue convocado hace unos días desde las redes sociales, para mostrar respaldo y solidaridad con el exvicejefe de estado, condenado como parte del caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, en un proceso lleno de irregularidades y en el cual no se pudo probar su responsabilidad con el delito, según su defensa.



Desde las 16:00 (hora Local) y hasta bien entrada la noche, los alrededores de la Cárcel 4 permanecieron llenos de personas procedentes de Chimborazo, Portoviejo, Carchi, Cuenca, Quito, Loja, Cotopaxi y Guayaquil, entre otros territorios del país.



Representantes de colectivos y movimientos sociales y pueblo en general se apostaron en la calle con banderas de Ecuador, carteles y consignas como: 'No hay pruebas', 'Libertad para Jorge Glas', Vicepresidente inocente' o 'Jorge, hermano, nosotros no olvidamos'.



Durante la concentración se hicieron pronunciamientos para recordar los proyectos estratégicos que impulsó el exsecretario de estado y las iniciativas promovidas a fin de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, en especial de los más pobres.



'Creemos en usted y en este proceso político y no descansaremos hasta verlo libre. Si no es aquí junto a usted, será desde nuestras trincheras utilizando diferentes medios para gritar la verdad a viva voz', aseguró una representante del Movimiento Alfarista de Chimborazo, que presentó un Manifiesto de apoyo.



Cinthia Díaz, esposa de Glas, agradeció la presencia de tanta gente en la movilización, sobre todo porque 'el pueblo se ha levantado solo' e insistió en que la acción es pacífica.



En su intervención, recalcó que su esposo es un 'reo político y lo tienen secuestrado' y leyó una nota recién escrita por Glas en la cual instaba a la ciudadanía a continuar la lucha.



'Recuperemos una vez más la patria. La volveremos a recuperar. Seguimos en la lucha. Hasta la victoria siempre', indicó el exvicemandatario.



En la muestra de solidaridad estuvo también presente la legisladora Soledad Buendía, quien trasladó un mensaje a nombre de asambleístas que respaldan a Jorge Glas y al exdignatario, Rafael Correa.



'Es un preso político y así debemos decirlo al mundo. Es un preso político y exigimos su libertad (...) desde la Asamblea nosotros continuamos la lucha', sentenció.



De su lado, el parlamentario andino Hugo Quirós afirmó: 'Todos sabíamos que no es fácil la tarea de transformar la patria, los poderes fácticos, los medios de comunicación, las mafias políticas-económicas que se vieron afectadas con la Revolución Ciudadana, ellos son los que tienen secuestrado a Jorge Glas'.



La concentración forma parte de las actividades que se desarrollan para exigir la liberación del exfuncionario, cuyo equipo defensor anunció esta semana nuevas acciones a nivel nacional e internacional para demostrar su inocencia.

