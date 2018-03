Colombia: Dos policías mueren en ataque a patrulla en departamento de Cauca

Bogotá, marzo 3 - Dos policías murieron este sábado en un ataque con explosivos en Cauca. Los uniformados Jorge Andrés Quintero, de 31 años, y Jhoan Sebastián Rodríguez, de 25, fallecieron en la mañana en la vereda Campo Alegre, cerca del municipio de Caldono, cuando la patrulla en la que se transportaban "fue atacada con una carga explosiva", según la Policía.



Los agentes iban a recoger a un capturado en una estación policial aledaña cuando fue detonado el artefacto. "Rechazo el cobarde asesinato de los patrulleros Quintero y Rodríguez en Caldono. Nos solidarizamos con sus familias. @PoliciaColombia avanza en las investigaciones y los responsables pagarán", dijo el presidente Juan Manuel Santos en Twitter.



El ataque ocurre a una semana de que Colombia celebre elecciones legislativas.



En Colombia, que busca poner fin a un conflicto armado de medio siglo, aún operan organizaciones criminales, bandas narcotraficantes de origen paramilitar y el ELN. Los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno están congelados tras una ofensiva lanzada a finales de enero. Esa guerrilla anunció que realizará una tregua unilateral entre el 9 y 13 de marzo por motivo de las elecciones.



El comandante de la Policía en Cauca, coronel Édgar Rodríguez Castrillón, aseguró que no se tiene certeza de quiénes son los responsables del ataque a la patrulla y agregó que el área ya está controlada por la Fuerza Pública. "Caldono tiene una connotación especial. En esa misma jurisdicción hay un espacio territorial en donde se lleva a cabo el proceso de desmovilizacion de las Farc y no ha ingerencia del Eln sobre este sitio. No tenemos certeza de señalar a un responsable. En este momento no estaba delinquiendo ningún grupo", dijo el uniformado.

