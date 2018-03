Colombia: Varios heridos tras explosión de artefacto en cierre de campaña en Antioquia

Bogotá, marzo 3 - Al menos nueve personas habrían resultado heridas luego de que explotara un artefacto que habría sido lanzado en un evento público de cierre de campaña en Segovia (Antioquia), de la senadora y candidata a Congreso Olga Suárez y del representante y también candidato a la Cámara por Antioquia Horacio Gallón.



De acuerdo con información del diario El Colombiano, al evento habían asistido unas 4.000 personas y la Policía de Antioquia señala que se trató de un tatuco artesanal de bajo poder y se descarta que se trate de una granada.



“La explosión fue detrás de las carpas donde estuvimos almorzando (…) No cabe duda que fueron adversarios políticos”, le dijo Gallón al diario regional. En algunos videos que circulan se capta el momento de la explosión, ocurrida durante una presentación musical. Luego de lo ocurrido, las autoridades confirmaron la captura de un presunto responsable.



Por su parte, la senadora Olga Suárez, del partido Liberal, comentó sobre el hecho a través de su cuenta de Twitter: “Estoy bien, tras acción violenta en Segovia. Dios siempre me acompaña. No es con violencia como podemos solucionar nuestros problemas, siempre el diálogo y la concertación”.



La violencia ha marcado recientes manifestaciones políticas. Este viernes ocurrieron actos agresivos en contra del senador y candidato Álvaro Uribe Vélez en Popayán (Cauca), en donde se presentaron disturbio por la presencia del expresidente. Más tarde, en Cúcuta, se presentó una grave agresión a la camioneta blindada en la que se desplazaba el candidato presidencial Gustavo Petro. Con piedras, desconocidos atacaron el vehículo y los daños fueron tales que hubo confusión sobre si se trataba de un ataque con arma de fuego.



Desde el Gobierno Nacional se rechazaron los actos violentos en contra de las campañas de Uribe y Petro y se hizo un llamado a las fuerzas políticas para que se rechacen los actos de saboteo y se invite a los militantes al debate de idas sin agresiones.





