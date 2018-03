Venezuela demandó apoyo internacional para Siria en su combate contra el terrorismo

Ginebra, marzo 3 - Venezuela exigió este viernes en la ONU que se ponga fin a la politización del tema de Siria en el Consejo de Derechos Humanos, y pidió a la comunidad de naciones que brinde apoyo a las autoridades de ese país árabe en su lucha contra la violencia terrorista.



“En ese sentido, valoramos el aporte que brinda la Federación de Rusia, en múltiples ámbitos, para que se respeten la soberanía y la integridad de la República Árabe Siria”, dijo el embajador Jorge Valero, representante permanente venezolano ante la ONU Ginebra.



Durante su discurso Valero cuestionó la realización de un debate urgente en el Consejo de DDHH sobre la situación en el Ghouta oriental, en Siria, argumentando que con ello se promueve “una mayor politización de este Consejo”.



Precisó que no es la primera vez que se presentan iniciativas de este tipo contra la República Árabe Siria, que van precedidas de una intensa campaña mediática internacional.



El diplomático señaló que Venezuela ha lamentado desde siempre el conflicto que vive “el hermano pueblo sirio”, que ha causado la pérdida de miles de vidas de inocentes.



“Queremos la paz para Siria, como queremos la paz para todo el mundo”, agregó.



“Por eso hemos condenado las acciones de los grupos terroristas, armados y financiados desde el exterior, que pretenden- infructuosamente-, derrocar el legítimo Gobierno de Siria”, indicó.



Al lamentar que se desperdicie esta oportunidad para tratar asuntos realmente acuciantes, Valero preguntó por qué en el Consejo de DDHH no se debaten las fórmulas para contribuir a que se humanice la situación de cientos de miles de refugiados sirios, o por qué no se debate acerca de cómo abonar el camino hacia la paz que reclama ese sufrido pueblo.



“También cabría plantearse cómo propiciar las condiciones necesarias para que se realice un fructífero diálogo político entre todos los sirios y para que retornen la paz y la concordia a esa histórica nación que ha legado al planeta una milenaria herencia cultural”, manifestó.



El embajador bolivariano destacó que el mundo ha sido testigo de las miles de víctimas y desplazados que han generado los grupos terroristas.



“A este resultado deplorable se suman la horrorosa devastación que han causado, así como la destrucción de la infraestructura del país, y el incremento de la pobreza y la desesperanza entre gran parte de la población”, añadió.



Valero reiteró que Venezuela continuará apoyando toda iniciativa que conduzca al cese definitivo de la violencia, y que procure una solución duradera cuyo objetivo central sea la paz y la estabilidad en Siria, con pleno respeto a la soberanía, la independencia y al derecho a la libre autodeterminación de ese pueblo.



“Insistiremos en la necesidad de un proceso político incluyente, liderado por los sirios y con apoyo de la comunidad internacional, en apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, concluyó.



