(VIDEO) Gustavo Petro denuncia atentado durante caravana en Colombia

Este video lo que demuestra es que la policía del alcalde de Cúcuta me llevó preciso al punto donde me iban a atentar. Así de simple y así de bárbaro. En silencio el Presidente de la República. Seguirá gobernando Ramiro Suarez desde la cárcel con el aval de Nestor Humberto? https://t.co/LJ1lCFKydW — Gustavo Petro (@petrogustavo) 3 de marzo de 2018

Este es un documento histórico, casi cinematográfico de la realidad de lo que pasó. Un sector de la policía del alcalde nos llevó al punto donde nos iban a atentar y no a la manifestación mientras dispersaron la manifestación con gases. https://t.co/5jSjZPno19 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 3 de marzo de 2018

La respuesta a la violencia no es la violencia, es la paz y la política del amor. Jamás a una piedra se reponde con otra piedra. Los saboteadores vienen en siete buses que la policía debe identificar. Nuestra manifestación fue dispersada parcialmente por gas tirado por la policía — Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de marzo de 2018

#PetroEnCúcuta llegada al parque donde nos esperan turbas pagas por los que están asustados https://t.co/J6tWlzZArS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 2 de marzo de 2018

Que lo sepa el mundo: A Cúcuta la gobierna un asesino desde la Picota: Ramiro Suárez Corzo. Aquí no manda @JuanManSantos aquí no existe estado de derecho. Esta es una República paramilitar independiente y no me retracto.

Favor circular el tuit del en Vivo. Ahí están las pruebas — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 2 de marzo de 2018

Se reorganiza la manifestación. Ahora nos acompaña la gente. Hablaremos al público y denunciaremos al mundo los hechos. pic.twitter.com/ZMVVKAt2P1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de marzo de 2018

03-02-18.-Gustavo Petro denunció un atentado contra su persona durante una concentración en el marco de la campaña presidencial en el parque Santander, en Cúcuta.El candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, denunció este viernes un atentado contra su caravana en la ciudad de Cúcuta por parte de la policía local.Denunció que la caravana en la que se trasladaba no fue llevada hasta donde lo estaban esperando los militantes, sino que la policía lo trasladó hasta el punto más vulnerable del parque, lugar en el que fue agredido y golpeado.El candidato colombiano destacó que la Constitución establece el derecho a la reunión política, al tiempo que denunció al alcalde de Cúcuta por pretender violar ese derecho."La única manera qur se tiene derecho a la reunión política es avisarle al alcalde 48 horas antes el lugar en que se realizará, y eso se hizo", apuntó.Agregó, que las autoridades del Estado querían impedir que denunciara ante el pueblo que Colombia es el tercer país con mayor desigualdad social de la humanidad, por lo que su objetivo es crear la justicia social en el territorio del norte de Santander y construir una economía productiva.Minutos después de reportarse el sabotaje a su caravana, Petro aclaró que los impactos en el vehículo donde se desplazaba no son disparos.Fuentes de la Policía local confirmaron que Petro no resultó herido.Petro denunció en su Twitter que se trató de "un sabotaje violento con gente en siete buses contra la manifestación", que había sido organizada por estudiantes y comunidades indígenas en apoyo al candidato.La tarima donde Petro realizaría su acto político fue desmontada por la Alcaldía de Cúcuta.