Lula Da Silva exhortó a Maduro a “no permitir el error de aislar a Venezuela”

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Credito: Archivo

02-03-18.-Luiz Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, alentó al presidente Nicolás Maduro de “no permitir el error de aislar a Venezuela”.



“El compañero Maduro tiene que considerar que es preciso pensar en la economía de Venezuela con mucho cariño, porque su país necesita abastecimiento y generar mucho empleo, puede industrializarse y Maduro no puede permitir que ocurra el error de aislar a Venezuela”, dijo Lula.



El ex presidente brasileño aseguró que Venezuela necesita abrirse más con América del Sur y asociarse con otros gobiernos. “Peor que un producto caro en la estantería de un supermercado es no tenerlo”, reseñó el diario peruano La República.



De acuerdo con cifras del gobierno brasileño, en el estado fronterizo de Roraima hay alrededor de 40.000 venezolanos. Recientemente, se anunció la reubicación de 530 a zonas en las que puedan conseguir empleo.