Caos en España y toda Europa por ola de frío

Madrid, marzo 1° - El temporal de nieve que está azotando a Europa, conocido como ‘La bestia del Este’, está sumiendo a algunas regiones de España en el caos. Muchas carreteras del norte del país permanecen cerradas. 84 consultorios médicos locales (10% del total) de Cataluña no han podido abrir, y casi 88.000 alumnos se han quedado sin clase por el cierre de 298 escuelas en la región, informaron medios internacionales.



Demoras y paradas de trenes en toda la nación, sobre todo en las rutas que conectan con el norte y este del país, anunciaron los medios locales.



Una persona ha fallecido en la localidad vasca de Galdácano. Se trataba de un hombre de 65 años que ha resbalado al pisar la nieve de la acera y se ha golpeado la cabeza, informa La Sexta.



En el resto de Europa, en Roma, Italia, vivieron ayer su primera nevada en seis años. Además, en Campoluzzo (al norte de Venecia) se registró la temperatura más baja de Europa, -40ºC, como detalla el medio local Cronache della Campania. Algunas instantáneas fueron más que sorprendentes, como las de las góndolas nevadas en la ciudad italiana de los canales.



En Escocia (Reino Unido), cientos de escuelas permanecen cerradas por la alerta roja emitida por la Oficina Meteorológica. Igualmente, el Gobierno escocés pide a los empleadores que sean lo más flexibles posible. Los trenes no han circulado durante la alerta.



Si en el norte son más de 400 las escuelas cerradas, en el resto del Reino Unido se cuentan por miles, 2.000 en toda Inglaterra, según informa The Guardian. Una línea de ayuda especializada ha recibido récord de llamadas, 3.600, en referencia a personas sin techo que necesitaban asistencia.



Casi todos los países europeos están sufriendo los estragos de esta nueva ola de frío.



Según recoge el Daily Mail, el temporal ya habría dejado 25 víctimas mortales. Nueve personas en Polonia, cinco en Lituania, cuatro en Francia, tres en la República Checa, dos en Rumanía, otra en Italia y una en España sería el nefasto balance que deja de momento ‘La bestia del Este’.



