Candidato colombiano responsabiliza a gobierno de Venezuela por atentados del ELN

Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial colombiano Credito: Efe

28-02-18.-El candidato presidencial colombiano Juan Carlos Pinzón aseguró este miércoles que el presidente Nicolás Maduro es el responsable de la muerte de al menos cinco soldados en una emboscada con explosivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al Ejército en zona rural de la ciudad de Cúcuta, reseña la agencia Efe.



“Acuso directamente a Maduro y su gobierno de la muerte de estos soldados (…). Por lo que todos sabemos y nadie es capaz de decir: el gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, protege al ELN, trafica con ellos y es socio político de esa organización”, dijo Pinzón, citado en un comunicado de su campaña.



La emboscada con explosivos ocurrió cuando militares de la Fuerza de Tarea Vulcano se movilizaban en camiones la madrugada del martes por el sector de Palmarito, en la carretera entre Cúcuta y la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.



La acción terrorista del ELN, que consistió en la activación de un artefacto explosivo improvisado, se produjo este martes a la 1.00 am (hora local) y dejo además diez uniformados heridos.



Ante esta situación, Pinzón, ex ministro de Defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, anunció que denunciará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación.



“Hago esta denuncia pública para que la OEA tome nota y empiece procesos adecuados de investigación y análisis por la promoción del terrorismo de Venezuela contra Colombia. Y adicionalmente le enviaré una carta al Secretario de la OEA (Luis Almagro)”, dijo.



Instó además a los gobiernos de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México y Colombia a que trabajen “para precipitar la caída del régimen de Maduro en busca de una transición hacia un gobierno democrático”.



Por su parte, el candidato del Partido Liberal y ex jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, manifestó que “no hay espacio para negociar, no hay apoyo para negociar con ELN”.



“Lo que está cometiendo repugna a la conciencia de los colombianos, deberían decretar un cese el fuego unilateral e indefinido, no solo por las elecciones, porque es la manera de brindar confianza a los colombianos de que seriamente quieren poner fin al conflicto”, expresó.



El ELN anunció este lunes que como “un mensaje de respeto a quienes votan” hará un cese al fuego del 9 al 13 de marzo próximo con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán el 11 de ese mes.



Esa guerrilla inició en febrero de 2016 una negociación de paz con el Gobierno en Quito, pero los diálogos fueron suspendidos el pasado 10 de enero tras la ola de ataques terroristas de ese grupo contra la Policía y la infraestructura de carreteras y petrolera del país.