Gustavo Petro convocará a una constituyente de ganar la presidencia en Colombia

26-02-18.-El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que una de sus mayores metas es “quitarle el congreso a los corruptos y a los bandidos”, así como también la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para reformar la carta magna de la nación neogranadina.



Durante una entrevista que concedió a la revista Semana, aclaró que sería más bien “una constituyente territorial, no una reforma de todo, sino acotada a las reformas de salud, educación, justicia, una nueva economía y la política".



El aspirante a primer mandatario de Colombia se refirió a las sanciones que recientemente le impusieron desde la Contraloría, por presunto mal manejo de fondos cuando fue alcalde de Bogotá. A su juicio, dicha multa no le impedirá postularse al proceso electoral pese a que reconoce no tener “con qué pagarla", aclaró el dirigente.



Comparó el poder que las autoridades administrativas tienen en su país para arrebatar el ejercicio a los derechos políticos con el sistema que existía en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet y también con el proceso que vivió Leopoldo López en Venezuela con el cual lo inhabilitaron políticamente.



Argumentó en su defensa que, la sanción que se le impuso fue parte de una persecución política por parte de las autoridades de la Contraloría de su país, al tiempo que calificó a varios de ellos como “cuotas de Vargas Lleras”.



Petro expresó que existe un fallo a su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a su caso, y señaló que “la única manera para que me impidan inscribirme a la presidencia es que Colombia se retire del sistema interamericano", explicó, algo que a su juicio convertiría a Colombia en un paria internacional.