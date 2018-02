Thomas Shannon: "El mundo está listo para ayudar a los venezolanos". Maduro “tiene que abrir la puerta”

Thomas Shannon Credito: Archivo

26-02-18.-Thomas Shannon, diplomático estadounidense, dijo en una entrevista para The Associated Press que el mundo está listo para ayudar a que los venezolanos superen la crisis actual, pero para ello el gobierno del presidente Nicolás Maduro “tiene que abrir la puerta”.



El diplomático, que hace unas semanas renunció a su cargo de subsecretario de Estado de Estados Unidos, también expresó que guarda la esperanza de que la comunidad del continente pueda contribuir para conseguir una salida pacífica y electoral en el país.



“Hay un deseo de la región para ayudar a Venezuela a encontrar una salida a la crisis”, afirmó Shannon.



El diplomático estadounidense ha responsabilizado al gobierno de Maduro de la crisis del país por no estar “dispuesto a tomar pasos necesarios para construir un escenario electoral donde la oposición pueda participar con confianza”.



Maduro se ha negado a recibir ayuda ofrecida por países y organizaciones del continente alegando que en el país no existe una crisis humanitaria, aunque se dice víctima de un bloqueo económico de Washington. Sin embargo, una desbocada inflación de cuatro dígitos y una severa escasez de alimentos y medicinas han generado un éxodo masivo de venezolanos a Colombia y otras naciones vecinas en los últimos meses.



Shannon aseguró que la política estadounidense hacia Venezuela, que incluye sanciones financieras y contra decenas de funcionarios acusados de violar derechos humanos, persigue “mostrar nuestro desacuerdo y presionar, pero sin perjudicar al pueblo venezolano”.



El funcionario evitó afirmar si las próximas sanciones adoptadas por Washington consistirán en un embargo a sus exportaciones petroleras.



Shannon afirmó sentir frustración de no haber logrado alcanzar una solución y también una profunda tristeza por la situación actual de Venezuela, donde él se desempeñó como asesor político en la embajada estadounidense entre 1996 y 1999, año en que llegó a la presidencia Hugo Chávez.