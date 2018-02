Colombia: Extienden hasta marzo toque de queda en zonas de Bogotá, Tolima y Quindío

Saqueos Colombia

Bogotá, febrero 26 - Desde el pasado jueves 22 de febrero y hasta el próximo 12 de marzo, los menores de edad no podrán transitar ni permanecer en lugares públicos entre las 8:00 pm. y las 5:00 am de varios municipios de la capital colombiana, Bogotá.



Mediante el Decreto 062 del 22 de febrero del 2018, el alcalde de Soacha, Eleazar González, impartió la medida.



De acuerdo con la alcaldía de Soacha, “el toque de queda para los menores de edad busca prevenir desmanes o alteraciones del orden público, como los que se han presentado en otros municipios del departamento”.



De igual modo, a través de un decreto, la Alcaldía Mayor de Bogotá ordenó el toque de queda para menores de 18 años, desde el jueves 22 de febrero hasta el lunes 26 de febrero. La medida regirá en el horario de 9:00 pm a 4:00 a.m. en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.



Adicionalmente al toque de queda, se realizarán patrullajes nocturnos en toda la capital. Así mismo, se restringieron el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos en estas mismas localidades.



Estas decisiones se ejecutan por la Policía de Soacha, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), y espera frenar nuevos disturbios en municipios de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, reseñó Caracol Radio.



En los municipios de Melgar y Espinal, del departamento de Tolima, el toque de queda se está aplicando desde las 10 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, para toda la población.



A su vez, en la localidad de Calarcá, Quindío, el toque de queda solo restringe la movilidad nocturna de los menores. Esta va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana; cada día se informará si se sigue extendiendo o si se revoca la orden. Policía y Ejército custodian las calles.



La decisión se produce en respuesta a la explosión social registrada esta semana con violentos disturbios en el sur de Bogotá y otros departamentos que se saldaron con saqueos a supermercados, carnicerías, licorerías, zapaterías y tiendas de todo tipo.