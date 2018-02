Renunció el número dos de Unicef, acusado de conducta inapropiada hacia mujeres

Justin Forsyth Credito: Web

23-02-18.-El número dos de Unicef, Justin Forsyth, renunció a su cargo este jueves tras ser acusado de tener conductas inapropiadas hacia mujeres cuando trabajaba en la organización británica Save The Children, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



"La directora ejecutiva Henrietta Fore aceptó hoy la renuncia de Justin Forsyth a su puesto de director adjunto de Unicef", dijo el organismo en un comunicado.



"Estamos agradecidos con Forsyth por su trabajo en los últimos dos años para abogar por los niños más vulnerables y ayudar a progresar la misión de Unicefde salvar la vida de niños. Esta misión es ahora más importante que nunca", añadió.



Forsyth se disculpó otra vez por sus pasados "errores", pero dijo que su decisión de renunciar fue motivado por su preocupación de que el escándalo pueda afectar a ambas organizaciones.



"Quiero dejar claro que no renuncio a Unicef a causa de los errores que cometí en Save the Children. Ya fueron tratados en un proceso apropiado hace muchos años", expresa en un comunicado.



"Renuncio por el riesgo de dañar tanto a Unicef como a Save the Children y nuestra más amplia causa. Dos organizaciones que realmente quiero y respeto. No puedo dejar que eso suceda".



Forsyth se convirtió en director ejecutivo adjunto de UNICEF en 2016 después de dejar su puesto como director ejecutivo de Save the Children, donde enfrentó denuncias de tres trabajadoras, que afirmaron haber recibido textos inapropiados de su parte y comentarios sobre la vestimenta de jóvenes empleadas.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció este mes una política de tolerancia cero sobre acoso sexual en la organización mundial.



Las denuncias en relación a Save The Childrenresurgen luego de revelaciones de que la ONG Oxfam investiga 26 casos de conducta sexual inapropiada, luego de la crisis que estalló sobre su manejo del escándalo por relaciones con prostitutas de miembros de su personal en Haití.



Tres altos funcionarios de la organización caritativa se excusaron por el tratamiento interno de la investigación sobre los hechos ocurridos luego del devastador sismo de 2010 en el país caribeño.