Fiscalía colombiana monta show mediático contra partido FARC

23 Feb. 2018 - Esta semana se registraron varios saqueos a supermercados en el sur de Bogotá que, supuestamente, según la fiscalía colombiana, pertenecen a testaferros de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En un comunicado dirigido al fiscal general de la nación, Néstor Martínez, el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dice: "De manera irresponsable, la Fiscalía ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando, además, saqueos y disturbios en varios municipios".

El miércoles, los supermercados Supercundi y Merkandrea, entre otros locales ajenos a los que la Fiscalía acusa como propiedad de FARC, ubicados en Usme y Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, fueron objeto de saqueos por una turba armada con piedras, palos y cuchillos, por lo que la Policía Nacional tomó acciones. Al cierre de esta edición se supo que van 50 capturados.

Todo parece un show

El texto de FARC expone: "Una vez más el Fiscal le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP al Gobierno Nacional el 15 de agosto de 2017".

Agregan que "a las declaraciones del año pasado sobre fabulosas cifras de bienes no declarados, desde hace unos días, en una clara maniobra mediática dirigida a crear un clima de expectativa, se le sumó el anuncio de que el país se estremecería con una nueva lista de bienes no incluidos por las FARC-EP en su inventario". Ante esto, algunos medios locales sugieren que los saqueos no son actos vandálicos, sino que fueron organizados.

Vale mencionar que el miércoles fueron encarcelados los hermanos Mora Urrea: Yaneth, Norberto y Uriel, acusados de ser los supuestos testaferros de la extinta guerrilla y dueños de los supermercados: Supercundi, Merkandrea y Mercafusa. La Fiscalía había presentado en audiencia unas pruebas para imputarles cargos por lavado de activos, delito que no aceptaron.