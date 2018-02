Canciller de Ecuador defiende la participación de Venezuela en Cumbre de las Américas

Canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa

Quito, febrero 23 - La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, defendió hoy que Venezuela participe en la próxima Cumbre de las Américas en Perú el mes de abril, cita que “debe albergar a todos sus miembros”, dijo.



La jefa de la diplomacia respaldaba así las declaraciones de la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, que el martes se pronunció en una entrevista con Efe en Washington en ese sentido y rechazaba cualquier “injerencia” en la crisis del país caribeño.



“En el tema de Venezuela sabemos que hay diferentes formas de mirar. En el seno de la OEA (Organización de Estados Americanos) es conocido que no hemos llegado nunca a un acuerdo sobre ese tema“, reconoció hoy la canciller ecuatoriana, para quien “la posición de Ecuador es la que ha sido siempre”.



Perú anunció la semana pasada que retiraba la invitación al presidente venezolano, Nicolás Maduro, una decisión respaldada por los doce países del Grupo de Lima y por Estados Unidos.



Es decir, un bloque de naciones que suma más del 90 % de la población americana quiso que Venezuela quede por primera vez fuera de la reunión regional de jefes de Estado y Gobierno: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, más Estados Unidos.



Por el momento, solo Cuba, Bolivia y Ecuador, aliados de Venezuela, han expresado su oposición a la exclusión de Maduro y ningún país ha amenazado con no acudir en protesta por esa decisión.



Espinosa, quien el miércoles fue propuesta por Ecuador como candidata a presidir la Asamblea General de la ONU a partir del próximo período de sesiones, destacó que su país “respeta el mandato constitucional de no injerencia en asuntos internos de los Estados“.



Y fue más lejos al reiterar que “la no injerencia, no quiere decir indiferencia”, antes de respaldar las declaraciones de la vicepresidenta y expresar que “Ecuador piensa que la Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros, incluso para poder tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas, donde podamos disentir, donde podamos recomendar a puerta cerrada”.



La titular de Exteriores opinó que las sanciones contra Caracas, “solo afectan al pueblo venezolano” y abogó por una “solución pacífica, negociada y a través del diálogo de la crisis en Venezuela“.



Espinosa hizo esas afirmaciones a los medios tras una comparecencia conjunta de los responsables de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura y Patrimonio, Turismo y Comercio Exterior e Inversiones, celebrada hoy en la Cancillería de Quito.