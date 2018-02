Colombia: Maestros convocaron paro de 24 horas por acuerdos incumplidos por parte del gobierno de Santos

Bogotá, febrero 21 - La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó para este miércoles un paro nacional por 24 horas ya que consideran que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha incumplido con los acuerdos establecidos de 2017.



El presidente de la Fecode, Carlos Rivas, indicó que estos acuerdos no se han cumplido y por esa razón es la convocatoria al paro, además, esta propuesta es para defender tres derechos esenciales como lo es la salud, la educación y el trabajo.



En cuanto a la salud, Rivas explicó que ley 99 de 1989 propone planes especiales en el área de la salud para los docentes, "pero los servicios de salud son pésimos. A los maestros les niegan los servicios, hay municipios del país sin cobertura en atención y resulta imposible conseguir citas con especialistas. Estamos exigiendo la mejoría de estos contratos, auditorías más extremas para los médicos”.



Asimismo, refirió que ha venido creciendo la inestabilidad laboral para educadores ya que el Gobierno ha expedido decretos sin consultar, lo que genera un caos en las instituciones educativas producto a las nuevas normativas.



Los profesores han manifestado su descontento y explicaron que debido a que estos acuerdos no se han cumplido los estudiantes se ven afectado por la falta de docentes, lo que restringe su rendimiento educacional causándoles inconvenientes para alcanzar el año escolar con éxito.



Además, plantean la problemática que existe en varios planteles escolares por la falta de alimentos, un plan que se había concretado en los convenidos y que estaban dirigidos a varios centros de varios departamentos del país.



Por su parte, la Ministra de Educación, Yaneth Giha, se pronunció y alegó que “no hay justificación (para la convocatoria de paro por 24 horas) porque estamos hablando y el diálogo está abierto y se están tratando estos temas".



Asimismo, Giha aseguró que la Fecode "sabe que el Gobierno nacional está cumpliendo con los acuerdos” luego de que el "año pasado ejecutarán un paro de 37 días".



El pasado 7 de febrero, la Ministra de Educación junto a la Fecode mantuvieron una reunión a puerta cerrada para evaluar y concretar los 24 acuerdos establecidos, sin embargo, la federación afirma que este día no hubo una respuesta concreta y es por ello que convocaron al paro nacional para este miércoles.



