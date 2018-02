Argentina: Más de 200 mil personas marcharon contra las políticas antipopulares de Macri

Buenos Aires, febrero 21 - Más de 200 mil personas se movilizaron este miércoles en Buenos Aires, Argentina, para protestar contra las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri.



En la movilización que fue convocada inicialmente por el Sindicato de Camioneros, se sumaron organizaciones políticas y sociales, así como otras centrales sindicales, quienes repudian la pérdida del valor adquisitivo, los aumentos de los servicios públicos y los despidos en el sector público y privado, que ha venido implementando Macri.



Uno de los convocates de la movilización es el dirigente Hugo Moyano–que surgió del gremio camionero, estuvo al frente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y actualmente es presidente del club de fútbol Independiente– y que está siendo investigado judicialmente.



En ese sentido, desde el Poder Ejecutivo han intentado hacer foco en esto para desprestigiar la movilización. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró, citado por Ámbito Financiero, que la jornada "no tiene una consigna clara" y garantizó que "la Justicia va a actuar con total respaldo" en la causa contra Moyano.



No obstante, el dirigente sindical respondió en un programa de televisión que la jornada "no tiene nada que ver con los disparates que se dicen en la prensa" en relación a la causa judicial. Además aclaró que no está imputado ni procesado por ningún delito y que "la gente está muy disconforme con lo que está pasando" en el país, reflejan medios argentinos.



El presidente Macri, entre tanto, prefirió alejarse durante la jornada de la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), situada en el centro de la capital argentina.



Desde la provincia de Entre Ríos (este), el mandatario, aseguró que lo importante es el diálogo "sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios".



Según un audio que trascendió el martes por la tarde, el Gobierno intentó deslegetimar la marcha, cuyo acto central será pasada las 3:00 de la tarde, mandando órdenes a los medios de comunicación afines con directivas sobre cómo deberán cubrir la protesta.



El objetivo central será mostrar imágenes que transmitan la idea de que "los camioneros son todos borrachos". "Te paso una data que piden desde arriba. Imágenes del día 21 de los chabones tomando cerveza, tetrabrik, haciendo desórdenes. Es la orden que impartieron", fueron los dichos del periodista José Hernández que salieron a la luz, recoge este miércoles Página 12.



En los últimos meses el Gobierno de Macri ha implementado políticas que han afectado el bolsillo de los argentinos, entre ellas se encuentra el incremento de los servicios de transporte, luz y agua.



El pasado 10 de enero, Macri tamnbién aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que derogó 19 leyes y modificó el texto de otras 140.



El megadecreto de 192 artículos, muy cuestionado desde la oposición, fue el que le permitió a Macri derogar la paritaria docente, es el mismo que permitirá que las entidades financieras de argentinas puedan embargar el salario de los trabajadores para el cobro de préstamos.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 589 veces.