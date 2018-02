Colombia: Asesinan a otro militante del partido político Farc

Credito: Reuters / Sputniknews

Bogotá,El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este lunes el asesinato de otro de sus integrantes en Bogotá, capital de este país, la víctima fue el ex prisionero político, Jhon Mariano Ávila Matiz.



De acuerdo con un comunicado de la Farc, el crimen se registró el sábado 17 de febrero en horas de la noche, en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá.



Este hecho se suma a los 38 asesinatos de ex combatientes registrados por la organización desde la firma del acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, dentro de los que se encuentra el homicidio de 12 ex prisioneros políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), precisa la organización partidista en el comunicado.



De acuerdo con la información suministrada por los familiares de Avila Matiz, él había sido beneficiario de la ley de Amnistía y desde su salida de un centro de reclusión del departamento de Antioquia se había trasladado a la ciudad de Bogotá con el fin realizar su proceso de reincorporación.



En días pasados, el Consejo Político Nacional del partido Farc sostuvo una reunión con el Ministro del Interior colombiano, Guillermo Rivera, donde le expusieron su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio político de la tolda partidista, "reflejada en la campaña de odio y hostigamientos desplegada por sectores políticos enemigos de la Paz en algunas ciudades del país y la presencia de grupos paramilitares en algunas regiones del país", reza el comunicadoo.



En el texto señalan que la Defensoría del Pueblo ha identificado 287 municipios en 29 departamentos con "riesgo en el marco del proceso electoral debido a la incidencia de grupos armados ilegales, lo cual merece por parte del Estado realizar ingentes esfuerzos que permitan una real apertura democrática".



La Farc reiteró que el incumplimiento por parte del Gobierno colombiano ha impedido que se materialicen las garantías reales para un "efectivo y digno proceso de reincorporación, lo cual se ha convertido en uno de los factores de mayor vulnerabilidad y aumento del riesgo para nuestros militantes y ex combatientes, razón por la cual hemos exigido que se levanten las trabas y se cumplan los compromisos acordados".



El Consejo Político Nacional de la Farc exhortó a su militancia a redoblar las medidas de seguridad porque "los enemigos de la paz asechan y no podemos descuidarnos", y convocaron a todos los sectores políticos y sociales de Colombia para que se pronuncien contra estos asesinatos, y "por sacar la violencia del ejercicio de la política".



Esta nota ha sido leída aproximadamente 1044 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)