Sobrevivientes de tiroteo marcharán contra violencia armada en EEUU

19 de febrero de 2018.- Estudiantes que sobrevivieron al tiroteo masivo ocurrido la pasada semana en el estado norteamericano de Florida preparan hoy una movilización nacional bautizada como ''Marcha por nuestras vidas'' para demandar acciones contra la violencia armada.



A través de una página que ya se encuentra disponible en Internet, los promotores de la iniciativa difundieron que los niños y las familias tomarán las calles de esta capital el 24 de marzo para exigir 'que sus vidas y su seguridad se conviertan en prioridades' y que se ponga fin a los tiroteos masivos en las escuelas.



También se espera la realización de marchas hermanas en otras ciudades, según dieron a conocer este domingo cinco estudiantes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde murieron 17 personas y otras 15 resultaron heridas el 14 de febrero cuando un exalumno, Nikolas Cruz, abrió fuego con un fusil de asalto AR-15.



La gente dice que no es el momento de hablar sobre el control de armas y podemos respetar eso. Este es el momento: 24 de marzo, expresó en declaraciones a la cadena ABC Cameron Kasky, quien cursa el tercer año en la mencionada institución docente.



En cada ciudad marcharemos juntos como estudiantes que suplicamos por nuestras vidas. Esto no se trata del Partido Republicano, no se trata de los demócratas, es sobre los adultos, nos sentimos descuidados y, en este punto, estás con nosotros o estás en contra de nosotros, manifestó a la cadena.



Una de las alumnas que divulgó en los medios estadounidenses la próxima realización de la marcha fue Emma González, quien provocó un gran impacto el fin de semana en las redes sociales al difundirse su intervención durante un mitin realizado en la Corte Federal de Fort Lauderdale.



'Si el presidente quiere acercarse a mí y decirme a la cara que fue una tragedia terrible y que nunca debería haber sucedido y continuar diciéndonos que no se hará nada al respecto, voy a preguntarle cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle', expresó la joven de 18 años.



De acuerdo con la convocatoria a la movilización de marzo venidero, la acción está 'creada, inspirada y dirigida por estudiantes de todo el país que ya no arriesgarán sus vidas esperando a que alguien más tome medidas para detener la epidemia de tiroteos masivos'.



'En la trágica estela de las 17 vidas brutalmente truncadas en Florida, los políticos nos dicen que no es el momento de hablar sobre las armas de fuego. La Marcha por nuestras vidas cree que el momento es ahora', apuntó el texto.



Tras los hechos en la escuela secundaria, la organización Gun Violence Archive señaló que durante las primeras seis semanas de 2018 fallecieron mil 816 personas por violencia de armas en Estados Unidos, equivalente a una media de 40 muertos por día.