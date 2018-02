Telegram recauda 850 millones en preventa de su criptomoneda

17 Feb 2018 - La compañía tras la aplicación de mensajería instantánea Telegram ha recaudado 850 millones de dólares en la pre-venta de su token, acercándose más a su objetivo de lograr una recaudación total que alcance los $2 mil millones de dólares durante toda la ronda de financiamiento.Según reporta Techcrunch, Telegram superó la recaudación prevista de su pre-venta de tokens, que se situaba en los $600 millones; alcanzando la cifra de $850 millones debido a la gran demanda existente. Con anterioridad, se habían dado ciertos rumores sobre una posible iniciativa por parte de Telegram con respecto a una ICO, pero hasta ahora se pueden ver confirmados gracias a un documento registrado en la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) estadounidense. La compañía de mensajería instantánea tiene planeado lanzar al público una ICO el próximo mes de marzo, en donde pretende recaudar $1.2 millardos. De cualquier forma, ya se posiciona como la ICO con mayor recaudación hasta la fecha.En contraste a otras ICO, Telegram ya ha superado por más de 3 veces el récord de recaudación sostenido por FileCoin con sus 257 millones de dólares obtenidos durante toda su ronda de financiamiento. En caso de que la compañía de mensajería instantánea logre recaudar la totalidad de los fondos previstos, estaría superando dicho récord por más de 8 veces su valor, tratándose así de un hito en la historia de las ventas iniciales de tokens.Gráfica comparativa entre la ICO de Telegram y las 10 mejores ICO. Fuente: Tokendata.ioLa ICO de Telegram tiene como objetivo financiar el lanzamiento de la criptomoneda y la blockchain propia de la aplicación, esta última recibiendo el nombre de Telegram Open Network (TON). La cadena de bloques de Telegram pretende incluso llegar a superar las capacidades de la blockchain de Ethereum.El proyecto en sí pretende desarrollar una serie de servicios, entre los cuales se incluyen el almacenamiento distribuido de archivos, la creación de un servicio proxy para crear VPN descentralizados y entornos de navegación similares a TOR basados en la cadena de bloques; aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, experiencias descentralizadas de navegación web y, finalmente, la opción de realizar pagos y transacciones P2P.Ahora, hay que decir que uno de los principales motivos por los que Telegram ha tenido esta facilidad para recaudar fondos es que no es una iniciativa o una compañía naciente que se está dando a conocer, en cambio, es una popular aplicación de mensajería instantánea ya establecida, que cuenta con más de 100 millones de usuarios activos cada mes. Adicionalmente, de entre estos usuarios, muchos de hecho pertenecen al criptomundo, lo que se traduce a que desde un inicio Telegram ya cuenta con su confianza, teniendo ventaja por encima de otras iniciativas desconocidas.Aprovechando esto, la pre-venta fue dirigida únicamente por invitación a entes corporativos e inversionistas seleccionados, quienes seguramente no dudaron demasiado en invertir porque, además, la oferta ya se encuentra debidamente registrada en la SEC, por lo que cumple con las regulaciones pertinentes y los inversionistas gozan de las protecciones necesarias. El éxito de esta pre-venta acaba probando, sin duda, que una ICO regulada puede llegar a recaudar mucho más que una que no lo está, pues los potenciales inversionistas adquieren la confianza suficiente para poner allí sus fondos.Por otro lado, esta no ha sido la primera compañía establecida en lanzar una ICO. Cabe recordar que en agosto del año pasado, Kik, de hecho competencia de Telegram, se convirtió en la primera aplicación de redes sociales, que no está basada en blockchain, en desarrollar un criptoactivo propio. Sin embargo, Kik solo logró recaudar 98 millones de dólares, cifra inferior al objetivo de recaudación de 125 millones de dólares que la compañía tenía previsto.