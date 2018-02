"¡Qué vergüenza!" gritan contra Trump en acto contra las armas en EEUU

Florida, febrero 17 - Alumnos sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Parkland que dejó 17 muertos repudiaron el sábado al presidente estadounidense Donald Trump por sus vínculos con el poderoso lobby de las armas NRA.



"A cada político que recibe donaciones de NRA: ¡qué vergüenza!", dijo la joven Emma González en un emotivo acto en el que Trump fue atacado por las millonarias contribuciones que recibió de la National Rifle Association (NRA). "Qué vergüenza, qué vergüenza", replicó el público presente en ese acto contra las armas.



Nikolas Cruz, de 19 años, había sido expulsado el año pasado del colegio Marjory Stoneman Douglas, ubicado cerca de la ciudad de Parkland. El miércoles fue arrestado luego de abrir fuego con un fusil semiatomático durante horas de clase en eses centro educativo provocando la muerte de 17 personas, la mayoría adolescentes.



El joven, que había sido atendido por problemas psicológicos de conducta, pudo beneficiarse de la amplia laxitud de la legislación en Florida para adquirir el año pasado de manera legal su arma.



"Si el presidente me dice que fue una terrible tragedia (...) y que no puede hacer nada, yo felizmente le voy a preguntar cuanto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle", dijo González.



"No importa porque ahora lo sabemos, 30 millones de dólares", indicó la joven con enojo, comparando esta cantidad con el número de víctimas de tiroteos que han ensangrentado el país desde que comenzó el año.



"¿Eso es lo que valen estas personas para usted señor Trump?", lanzó la joven antes varias decenas de personas reunidas para reclamar un control más severo de la venta de armas.



El poderoso mensaje de la joven inmediatamente se hizo viral y trending topic con su nombre en Twitter.



Donald Trump no mencionó el problema de las armas en el discurso solemne que ofreció después del tiroteo, en el que insistió sobre el problema mental del asesino.

Emma González también atacó a los legisladores estadounidenses que son "financiados por la NRA que nos dicen que nada podría haber impedido eso (...) o que las leyes de armas más estrictas no reducen la violencia que generan las armas".

