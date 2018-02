Brasil: Presencia militar en Río impide a Temer aprobar propuesta de Enmienda Constitucional en Brasil

Río de Janeiro, febrero 17 - La orden de intervenir militarmente la ciudad brasileña de Río de Janeiro dada por el presidente de facto, Michel Temer, frena la aprobación de la reforma jubilatoria impulsada por el mandatario.



El titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, explicó que la imposibilidad de debatir y aprobar la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que modifica el sistema de jubilaciones obedece a que la Carta Magna no puede ser modificada cuando estuviera vigente en una intervención federal, el estado de defensa o el estado de sitio.



Maia aseguró que no fue consultado sobre la intervención militar, acordada entre Temer y el gobernador del Estado, Luiz Fernando Pezao, advirtió que el Gobierno no puede fallar en su estrategia.



Aunque Temer justificó la intervención con la lucha contra el crimen organizado en Río, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado Federal, Lindbergh Farías, aseguró que la intervención federal en la seguridad de la ciudad "representa un eufemismo para encubrir una ocupación con motivaciones políticas".



"La intervención anunciada puede ser un peligroso paso para la consolidación y la profundización de un estado de excepción en Brasil", señaló por su parte la senadora del PT, Gleisi Hoffmann, desde su dirección los líderes del partido afirmaron que el Gobierno de facto no está realmente preocupado por la seguridad de la población sino por su supervivencia política.

