EEUU advierte que puede activar aviones nucleares con "una simple llamada"

El general de las Fuerzas Armadas de EEUU, John Hyten Credito: Efe

17-02-18.-El general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, John Hyten, señaló este viernes que la llamada Tríada Nuclear, los submarinos nucleares y los misiles balísticos intercontinentales (ICBM), se encuentran en alerta y advirtió que los bombarderos se pueden activar con “una simple llamada”.



“Los submarinos están en alerta, los ICBM están en alerta; los bombarderos no están en alerta y no lo han estado desde 1992”, señaló Hyten durante su intervención en un seminario sobre la nueva Revisión de la Postura Nuclear (NPR) impartido hoy en la Universidad de Defensa Nacional, en Washington.



Según explicó el militar, comandante del Comando Estratégico de EE.UU., los bombarderos con capacidad de emplear armas atómicas, los B-52 y los B-2, no se han encontrado en estado de alerta desde 1992, sin embargo, se pueden activar con una “simple llamada telefónica”, ya que se encuentran preparados para entrar en acción.



El hecho de que las aeronaves no estén en estado de alerta, es decir, volando de forma permanente a la espera de recibir indicaciones sobre un posible objetivo, se debe a que esta es la pata más flexible de la Tríada Nuclear, por lo que es preferible que sea el propio presidente quien tenga la opción de decidir “dónde y cuándo” activarlas.



Según explicó a Efe el mayor Brian Maguire, portavoz militar, el tener a la flota de submarinos y al sistema de misiles en alerta responde a una “situación común”, mientras que el activar los bombarderos serviría, además, “para mandar un mensaje significativo”.