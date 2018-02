Una adolescente venezolana entre los heridos en el tiroteo de Florida; tiene tres heridas de esquirlas en su cuerpo

Con un dolor inmenso, informo que el venezolano Joaquín Oliver fue asesinado durante el tiroteo en la escuela de Florida de este miércoles.

Es, sin duda, una de las coberturas más dolorosas que he hecho.

Paz a su alma joven, y fuerza para su familia.

16-02-18.-Cuando comenzaron los disparos en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland en Miami, Florida, este miércoles, 14 de febrero, Daniela Menescal Guariguata estaba dentro del salón de clases, en el primer piso del edificio.“Cuando llegó el tirador y empezó a dispararnos, rompió el vidrio de la puerta, entonces las balas llegaron a donde yo estaba resguardada. Me asusté bastante. Luego sentí el disparo en la espalda. Pensaba que era mentira, estuve un rato pensando que era mentira… Todavía no me puedo creer esto que ha pasado”, dijo la adolescente que a sus 17 años de edad vio a dos compañeros de clase muertos.Las autoridades policiales confirmaron en la noche del 14 de febrero que el tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, dejó al menos 17 muertos y entre 14 y 18 personas resultaron heridas.Daniela tiene tres heridas de esquirlas, que aún tiene dentro de su cuerpo. Asegura que le dieron de alta anoche y ya recibe apoyo psicológico.Daniela estudia en ese colegio en el 11vo grado (5to año de bachillerato), desde octubre de 2014 cuando llegó de Venezuela con sus padres. Antes habían vivido tres años en Barranquilla, Colombia, luego volvieron a su natal Caracas, en Venezuela, y luego de un año se vinieron a Florida, huyendo “de la inseguridad, mis papá buscando lo mejor”, explicó al medio.Otro joven venezolano, Joaquín Oliver, lamentáblemente fue asesinado durante el tiroteo.