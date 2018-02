Nuevo presidente sudafricano promete luchar contra la corrupción

Cyril Ramaphosa asumió oficialmente este jueves la presidencia de Sudáfrica Credito: AFP

15-02-18.-El sindicalista y empresario Cyril Ramaphosa asumió oficialmente este jueves la presidencia de Sudáfrica, prometiendo convertir en una de sus prioridades la lucha contra la corrupción, que ensombreció gravemente el mandato de su predecesor, Jacob Zuma.



Único candidato en liza, Ramaphosa, jefe del partido en el poder, el Congreso Nacional Africano (ANC), "es elegido presidente de la República de Sudáfrica", declaró el presidente de la Corte constitucional, Mogoeng Mogoeng, entre los aplausos de los diputados congregados en sesión extraordinaria.



El nuevo presidente, de 65 años, afirmó ante el Parlamento su compromiso de convertir en "prioridad" la lucha contra la corrupción. "Trabajaré muy duro para intentar no decepcionar al pueblo sudafricano", dijo.



Ramaphosa detallará ante los diputados sus propuestas durante su primer discurso sobre el Estado de la nación, previsto el viernes por la tarde.



Su predecesor, Zuma, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos, había anunciado el miércoles por la noche que ponía fin a nueve años de presidencia, acatando las órdenes de su partido que lo amenazaba con un voto de desconfianza en el parlamento, donde es mayoritario.



"He decidido dimitir como presidente de la República con efecto inmediato, aunque estoy en desacuerdo con la dirección de mi organización", el ANC, declaró Zuma, en un discurso televisado.



Ramaphosa, que asumió en diciembre el liderazgo del ANC, buscaba la salida de Zuma, salpicado por varios casos de corrupción, con el fin de evitar una catástrofe electoral en las elecciones generales de 2019.



Ramaphosa deseaba una salida consensuada del poder de Zuma, pero tuvo que hacer frente al obstinado rechazo de éste en dejar la presidencia pues su mandato solamente expiraba el próximo año.



Después de varias semanas de fallidas negociaciones con Zuma, que sumieron al país en una importante crisis política, la dirección del ANC decidió el martes exigirle que dejara el poder lo antes posible.



El nuevo mandatario, un exsindicalista convertido en millonario, prometió reactivar la economía del país, que lleva tiempo estancada, y erradicar la corrupción que azota a su partido y a la cúpula del Estado.



Los mercados saludaron este jueves el fin de la era Zuma con un alza en la bolsa de Johannesburgo (ganó hasta +2,7%) y de la divisa nacional, el rand, que se elevó a su máximo nivel ante el dólar desde hace tres años (11,65 R por 1 USD).



La elección de Cyril Ramaphosa "supone el final de un periodo de incertidumbre política y económica, que ha pesado en el crecimiento del país" explicó el economista Raymond Parsons, de la Northwest University.



La oposición, que llevaba tiempo reclamando la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas, celebró el anuncio de la dimisión de Zuma.



"Zuma hizo mucho daño a nuestro país (...). Bajo su reinado, la corrupción se extendió hasta casi destruir nuestro país", declaró el jefe de la opositora Alianza Democrática (DA), Mmusi Maimane.

"Toda la nación ha sido víctima desde hace más de diez años de un delincuente y de un impostor (...) que va a acabar en el basurero de la historia", sentenció Julius Malema, jefe de los Combatientes por la libertad económica (EFF, izquierda radical.



A poco más de un año de las elecciones generales, la tarea de Ramaphosa se antoja complicada

Coincidencia o no, la policía allanó el miércoles en la mañana la casa en Johannesburgo de la polémica familia Gupta, en el centro de los escándalos que involucran al anterior presidente.



Ocho personas fueron detenidas en ese operativo, realizado en el marco de las investigaciones sobre el supuesto tráfico de influencias y desvío de fondos públicos de un grupo de empresarios muy cercanos a Zuma. Además, la policía emitió este jueves una orden de arresto contra uno de los miembros de la familia, Ajay Gupta.



Sin embargo Zuma está dispuesto a vender muy cara su piel en el ámbito judicial.

"Es un personaje aún muy influyente en el seno del ANC" recuerda a la AFP el analista Ralph Mathekga. "Si el ANC no quiere problemas, deberá tratarlo con cuidado", añade.