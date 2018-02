Renuncia el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma

Jacob Zuma Credito: Telesur

Pretoria, febrero 14 - El mandatario de sudafricano Jacob Zuma anunció este miércoles su dimisión, tras la orden de su partido político, pese a afirmar que está en desacuerdo con esa decisión.



"He tomado la decisión de renunciar con efecto inmediato", dijo durante un discurso en televisión, en Pretoria (capital). De a la legislación del país, el presidente no estaba obligado a abandonar el cargo.



Zuma dio el anuncio poco antes de culminar el plazo establecido por su partido, Congreso Nacional Africano (CNA), para que diera su respuesta.



Más temprano este miércoles, Zuma aseveró que no dimitiría a su cargo y que la exigencia del CNA era injusta. El mandatario afirmó que "no hay nada que haya hecho mal" y que su partido está hundiéndose en una crisis que sus miembros lamentarían.



El pasado jueves, el partido oficialista pidió a Zuma, de 75 años, renunciar a su cargo, debido a que ha sido acusado de al menos 800 casos de corrupción.



El analista y especialista en asuntos africanos Sebastián Ruiz explicó que la petición de renuncia a Zuma se debió a la supuesta lucha contra la corrupción gubernamental y que el Congreso Nacional Africano busca un nuevo renacer en el Gobierno.