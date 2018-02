Registro de Cúcuta cedula a venezolanos con padre y madre colombianos

Credito: Archivo

14-02-18.-La Registraduría Nacional del Estado Civil de Cúcuta está cedulando venezolanos pero solo si tienen demostrables raíces colombianas.



Nelly Guerrero dice que lleva cinco días tratando de hacer el trámite y no ha podido. Ella nació en Venezuela, y allí lleva viviendo toda su vida, sin embargo, su papá es colombiano, y por eso está pidiendo la ciudadanía.



Nunca antes se había interesado en hacerlo, pues no había tenido la necesidad. Pero ahora, “con esa situación allá, tiene que uno echarle mano a todo”, dice.



Así como ella, unas 300 personas más esperan diariamente a las afueras del Inem, donde la registraduría habilitó un punto de atención para realizar trámites a venezolanos que tienen papá o mamá ciudadanos de Colombia.



Esta es la idea que han diseñado para descongestionar el punto de atención ubicado en la avenida Gran Colombia, que desde cuando se desató la migración masiva, ha recibido cada vez más centenares de solicitudes.



Alejandro Muñoz, delegado de la Registraduría para Norte de Santander, aseguró que no es cierto, como ha circulado por redes sociales, que se esté cedulando a todos los venezolanos, ni muchos menos que estos vayan a votar en las próximas elecciones.



Muñoz aseguró que solo tienen derecho a tener registro, tarjeta o cédula de identidad colombiana, quienes sean extranjeros, en este caso venezolanos, y tengan parentesco de papá o mamá colombianos.



Aseguró que la ley no acepta ningún otro vínculo para hacer el trámite. Sin embargo, recalcó que se deben cumplir una serie de requisitos para obtener la identificación colombiana.



Sobre los rumores de entrega de cédulas para las próximas votaciones, Muñoz, fue enfático en decir que es falso. Dijo que ni siquiera un colombiano que acaba de adquirir su cédula puede votar, mucho menos lo pueden hacer personas netamente venezolanas.



El funcionario invitó a las personas a asesorarse bien y no dejarse engañar.



Dos unidades móviles



Debido al aumento de solicitudes, el funcionario dijo que se ha gestionado ante la Registraduría la llegada de dos unidades móviles, para descongestionar de manera definitiva la sede central.



Se ha hablado de una en La Libertad y otra en Atalaya. Sin embargo, a pesar de tener el visto bueno a nivel nacional, estas no pueden empezar a funcionar hasta que las autoridades locales no garanticen los espacios donde operarían.



La atención que se viene prestando durará un mes. Diariamente atienden a unas 200 solicitudes en el colegio Inem. Allí se recibe la documentación y posteriormente, tras ocho días, se establece si la persona puede tener el documento o no.

