(VIDEO) Indignación en la redes por venezolana racista que llama “mutantes” a ciudadanos de otros países latinoamericanos

Migrante racista venezolana Credito: Captura

14-02-18.-Una inmigrante venezolana ha generado una gran polémica en las redes sociales tras publicar un video donde humilla a los peruanos, panameños, ecuatorianos, chilenos y colombianos, asegurando que son unos “mutantes” que no cuentan con un aspecto físico favorable.



De acuerdo con la mujer, los ciudadanos de estos países latinoamericanos parecen una especie de “mutación entre ratones de laboratorio e indígenas con peinados asiáticos”.



“En cambio, los venezolanos, las venezolanas, en su mayoría somos hermosos, con unos cabellos increíbles, con unas caras hermosas y con unos cuerpos descomunales, así que deberían estar sumamente felices de que los venezolanos vayamos a sus países no solo a alegrarles la vista, sino a mejorarles la raza”, afirmó la mujer.



La joven, que no ha sido identificada, es residente de un país europeo y asegura que “nunca la encontrarán” para lincharla, reseña el diario La República.