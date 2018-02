(AUDIO) Grupo de Lima: Presencia de Maduro no será bienvenida en la Cumbre de las Américas

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

14-02-18.-La portavoz del Grupo de Lima, la canciller peruana, Cayetana Aljovin, afirmó que el gobierno de Perú reconsideró, con el apoyo del Grupo de Lima, que la visita del jefe de estado Nicolás Maduro no será bienvenida en la nación suramericana, con referencia a la VIII Cumbre de Las Américas a celebrarse el 13 y 14 de abril., reporta la agencia Efe.La ministra se expresó así a la salida de una reunión del Grupo de Lima en la capital peruana, en la que cancilleres y representantes de doce países americanos debatieron medidas a tomar tras la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela para el 22 de abril.“Quiero informar que el Gobierno de Perú, con el respaldo del Grupo de Lima (…) y según la declaración de Quebec de 2001, que señala que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas, (…) Sobre esta base, queremos expresar respecto a la invitación (de Maduro) a la Cumbre, que su presencia no será bienvenida en dicho encuentro”, afirmó Aljovín.La declaración de Aljovín, que fue respaldada por los países presentes en la reunión, implica que el presidente venezolano no podrá asistir a la reunión, a la que las autoridades del país caribeño habían anunciado que acudiría.El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció el pasado 6 de febrero que Maduro “asistirá puntualmente (a la Cumbre de las Américas) para defender la soberanía” de “América Latina y Caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú”.La VIII Cumbre de las Américas tiene como tema central la corrupción, si bien la tensión creciente respecto a la situación en Venezuela y el rechazo que la figura de Maduro genera en gran parte de los países de la región, ha hecho de la visita del presidente a Lima uno de los aspectos más destacados de la misma.En Perú, políticos de todos los sectores apoyaron en el Parlamento un pedido para que se rechazara la entrada del presidente venezolano al país y se le declarara “persona non grata”.