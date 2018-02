Gobierno de Macri deja sin pensión a menores y discapacitados en Argentina

14 Feb. 2018 - El Gobierno de Mauricio Macri ordenó el retiro de las pensiones a los menores de edad y personas con discapacidad.



La Agencia Nacional de Discapacidad argumento que la medida a menores y personas con movilidad reducida se debe a que “no tienen incapacidad laboral”. La medida afectará a alrededor de 20 mil individuos.



El ajuste se ejecutó el pasado 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito.



Se conoció que agregarán mayores requisitos a las pensiones para adultos con cáncer, síndrome de Down, cáncer, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras.



La medida somete a revisión ha al menos 20 mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses. Estas volverán a ser revisadas bajo los nuevos criterios.



De acuerdo al portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.



Según lo revelado por Nuestras Voces entre los nuevos requerimientos para las personas con alguna discapacidad, estas deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.



En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la revisión médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren que están en riesgo de muerte.



La nueva medida fue ordenada por el Gobierno 11 meses después de que el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones.

