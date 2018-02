Sudáfrica: Partido de gobierno pide a Jacob Zuma dejar la presidencia

Jacob Zuma Credito: Telesur

Johannesburgo, febrero 13 - El Congreso Nacional Africano (ANC por su sigla en inglés), partido gobernante en Sudáfrica, decidió darle 48 horas al presidente del país, Jacob Zuma, para dejar el poder, informaron este martes varios medios locales a la espera del anuncio oficial.



"Fueron necesarias 13 horas, pero el Comité Ejecutivo Nacional del ANC decidió revocar al presidente Jacob Zuma como jefe de Estado", dijo el diario The Times, que citó fuentes no identificadas.



Aunque las reglas internas del partido establecen que todos sus miembros deben someterse a la voluntad de la formación política, en su prerrogativa presidencial Zuma no está obligado a renunciar; lo que sí hizo el exmandatario Thabo Mbeki tras recibir una orden similar en 2008.





Los medios locales dan por hecho la salida de Zuma, quien tiene mandato constitucional hasta 2019, dado que la otra opción para sacarlo del poder es por medio de una moción en el Parlamento, en el cual el Congreso Nacional Africano tiene mayoría absoluta.



Este martes la dirección del partido de Gobierno convocó una rueda de prensa para las 10H00 GMT, en la cual se espera que ofrezcan el anuncio oficial.



El candidato mejor situado para ocupar el cargo de Zuma es el vicepresidente Cyril Ramaphosa, quien es también líder del ANC desde diciembre pasado y, por tanto, principal impulsor de las maniobras para buscar su salida del poder. Medios aseguran que se trasladó a la residencia del dignatario para darle el ultimátum.