Policía brasileña identificó a sospechoso por incendios a residencias de venezolanos en Boa Vista

Credito: Archivo

10-02-18.-Dos incendios provocados en residencias de inmigrantes en apenas cuatro días. El lunes, 5 de febrero, y el jueves 8, se registraron dos incendios a inmuebles en el barrio de Mecejana, en Boa Vista, en donde viven decenas de venezolanos que cruzaron la frontera con Brasil para escapar de la crisis. Las autoridades brasileñas aseguran que el autor del ataque ya fue identificado y no descartan que el móvil del crimen haya sido xenofobia.



La Policía Civil de Boa Vista tuvo acceso a imágenes en video grabadas por una cámara de seguridad que muestran cómo un hombre lanza un objeto en llamas a la residencia en la que viven 31 venezolanos, imágenes correspondientes al primer ataque.



Cristiano Camapun, jefe de la Delegación General de Homicidios, indicó a los medios brasileños que ambos ataques fueron perpetrados por el mismo sospechoso. “El caso está siendo tratado como intento de homicidio con uso de fuego. Estamos lidiando con un piromaniaco que ya identificamos”, informó a medios locales.



No obstante, la policía no descarta que el móvil del ataque haya sido xenofobia, dado que se trata de un barrio de inmigrantes.



“Todavía no se ha descartado la posibilidad de que haya una relación de represalias a inmigrantes en nuestro estado (Roraima), pero ya trabajamos con el perfil de un piromaniaco, que es la persona que hace ataques usando líquidos inflamables en ocasiones diferentes”, agregó Camapum.



La policía concluyó que el culpable de ambos incendios es el mismo sujeto porque los dos crímenes fueron perpetrados en el mismo barrio al oeste de Boa Vista en residencias muy cercanas y bajo el mismo modus operandi.



El primer incendio ocurrió el pasado lunes, 5 de febrero, cuando dos hombres lanzaron un cóctel molotov contra la residencia que alberga a más de 30 venezolanos. Según informó la policía, una mujer resultó herida con quemaduras en la cabeza, los hombros y el cuello.



El segundo caso ocurrió la madrugada del jueves, 8 de febrero, en otro inmueble en el que residen venezolanos que huyeron de la crisis. Los residentes estaban dormidos cuando la casa se prendió en llamas. Entre los afectados se encuentran una niña de 3 años de edad y su padre, ambos con graves quemaduras.



Según reportó el sitio web brasileño G1, desde 2015 millares de venezolanos cruzan la frontera con Brasil y se asientan en el estado Roraima en busca de calidad de vida.



En lo que va de 2018, tres indencios han afectado a venezolanos que viven en el exterior. El primero de ellos ocurrió en Lima, Péru, el pasado 16 de enero. Pese a que el siniestro no fue intencional, a diferencia de los provocados en Brasil, los 15 migrantes lo perdieron todo.