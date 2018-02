(VIDEO) Un experto explica por qué los terroristas lograron derribar el avión ruso Su-25 en Idlib, Siria

Febrero 10 de 2018.- El avión Su-25 fue derribado en Idlib porque posiblemente el piloto iba a altitud muy baja y no sospechaba que una amenaza a su seguridad pudiera surgir en esa zona de distensión, opina el politólogo ruso Konstantín Sivkov.

"El equipo de radar del avión no pudo monitorear el ataque realizado por el sistema FIM-92 Stinger o por el Iglá dado que los dispositivos de autoguiado de sus misiles son pasivos y no emiten nada. Un misil lanzado desde el Iglá puede subir a una altitud máxima de tres kilómetros, es decir el Su-25 volaba a muy baja altitud. Eso significa que el piloto no se imaginaba que alguien pudiera dispararle mientras sobrevolaba una zona de distensión", dijo a Sputnik Konstantín Sivkov, presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos.

El experto ha sugerido que la pérdida del Su-25 empujará a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia a consolidar la seguridad de vuelos en las zonas de distensión en Siria.

Hablando sobre cómo los sistemas de defensa aérea portátil acabaron en manos de los terroristas, el interlocutor de la agencia enfatizó que estas armas pueden comprarse actualmente en el mercado negro. Además, los terroristas también pudieron encontrarlas en los almacenes ocupados en Siria o Irak.

Según Sivkov, los extremistas que no aprisionaron al piloto ruso, sino que lo mataron, no quedarán impunes. El experto destacó que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y el Ejército sirio lanzarán una serie de operaciones de venganza tras este incidente.

"Lo ocurrido señala que estas personas [los terroristas] no reconocen las reglas de guerra y tampoco se pueden tomar como rehenes. Ahora, está claro que hay terroristas en Idlib que no observan el alto el fuego y es necesario realizar una serie de ataques masivos contra ellos. Miles de criminales tienen que pagar con sus vidas por la vida de un piloto nuestro", dijo.

Anteriormente el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que el Su-25 fue derribado por un misil lanzado desde un sistema de defensa aérea portátil situado en la provincia siria de Idlib. El piloto del avión pudo eyectarse de la cabina de la aeronave pero lo mataron en el combate, originado por los terroristas en tierra. Tras este ataque, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron las posiciones del Frente al Nusra (grupo extremista proscrito en Rusia y muchos países) situadas en Idlib. Como resultado, los aviones rusos aniquilaron a más de 30 terroristas.