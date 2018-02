Incendio intencional en Brasil dejó a tres venezolanos heridos

Credito: Web

La policía brasileña investiga un incendio intencional que dejó tres heridos la madrugada de este jueves, entre los cuales se encuentra una niña. El hecho ocurrió en una residencia donde vivían trece inmigrantes venezolanos en Boa Vista, capital del estado limítrofe de Roraima, reseña la agencia AFP.



Los tres heridos pertenecen a una misma familia, un matrimonio y su hija de 4 años, precisó en un comunicado la Policía Civil. Añadió que el siniestro se propagó solamente en una habitación.



Una cámara de seguridad instalada en las afueras de la residencia recogió imágenes de un hombre rociando gasolina y prendiendo fuego a la residencia a las 4:00 am indicó el inspector del caso, Cristiano Camapum.



La niña de 4 años presentó quemaduras de segundo grado. “Su cuadro está estable pero tenemos pocos detalles de lo que ocurrió porque sus padres no han presentado aún una denuncia”, informó una funcionaria de la alcaldía de Boa. El padre de la niña tiene quemaduras en 25% de su cuerpo, aunque en condición estable, la madre sufrió lesiones menores, que no requirieron hospitalización.



La ciudad se ha visto desbordada en los últimos meses por la llegada de venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social que vive el país. Aproximadamente 40.000 venezolanos viven en Roraima, según cifras oficiales.