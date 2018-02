Comienza período de impugnaciones a resultados de consulta en Ecuador

Credito: TeleSUR

Quito, febrero 9 - Tras aprobar y proclamar los resultados de los votos escrutados en la consulta popular y referendo realizados en Ecuador el 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara este viernes para posibles impugnaciones de las organizaciones participantes.



Así lo explicó en entrevista con Prensa Latina la consejera nacional del órgano comicial, Luz Haro, quien ofreció detalles de los próximos pasos, luego del conteo del 100 por ciento de las actas.



'Una vez que el secretario notifica los resultados, las 40 organizaciones inscritas en el proceso tendrán 48 horas para presentar sus demandas y el CNE contará con tres días para dar respuestas y resolverlas', precisó.



Según amplió, si las instancias no quedan complacidas con los argumentos, tendrán otro período, de acuerdo con las normativas, para presentar sus quejas ante el Tribunal Contencioso Electoral.



En caso de no haber ninguna impugnación, en un plazo de cuatro días el CNE deberá proclamar los resultados de manera oficial, señaló.



De manera general, la funcionaria, una de las tres mujeres del pleno del Consejo, que también cuenta con dos hombres, se manifestó satisfecha con la manera en que se desarrolló todo el proceso desde los Decretos 229 y 230, de convocatoria las urnas.



'Bueno, realmente es motivo de especial alegría poder concluir ahora una jornada en la que hemos cumplido paso a paso cada uno de los hitos propuestos en el calendario electoral. NO hemos alterado nada ni nos hemos retrasado un solo día', aseveró.



A su juicio el triunfo del proceso se debe principalmente a haber creado un gran equipo de trabajo en el cual hubo cohesión y se compaginaron ideas.



En ese sentido, reconoció el liderazgo de la presidenta del CNE, Nubia Villacís, quien descentralizó las labores, lo cual permitió dar a la dirigencia responsabilidad directa en el desempeño en las provincias, de cara a la consulta.



'Hemos avanzado con paso firme, haciendo un trabajo claro, comprometido y exigiendo eficiencia y efectividad en la gente que ha colaborado desde los distintos roles, desde la presidenta, el pleno y cada uno de los técnicos y funcionarios involucrados, en las 24 provincias y en el exterior', subrayó.



Haro destacó además el uso de instrumentos tecnológicos, que ayudaron a propiciar agilidad y transparencia en todas las fases de la consulta.



'También pudimos, por primera vez, hacer un simulacro aéreo para comprobar el traslado de material electoral a lugares de difícil acceso en la Amazonía y eso es un hito en la historia', consideró en relación con la iniciativa impulsada por ella y que resultó exitosa.



'Estamos contentos, felices de haber podido cumplir y ser parte de la historia democrática de nuestro querido Ecuador, dijo a manera de resumen.



Finalmente, adelantó que después de esta etapa, seguirá el trabajo, pues el pleno del CNE estará siempre al servicio de la patria.



'Si nos quedamos, ahí estaremos, pero si tuviéramos que irnos, lo haremos por la puerta grande', concluyó.



La víspera, el pleno aprobó por unanimidad y proclamó los resultados del conteo de votos en las 24 provincias del país y las tres circunscripciones en el exterior: Europa, Asía y Oceanía; Estados Unidos y Canadá; América Latina, el Caribe y África.



Los resultados del escrutinio constataron que el Sí ganó en las siete preguntas de la consulta y referendo, promovidos por el presidente de la república, Lenín Moreno, y a los cuales fueron convocados 13 millones 26 mil 598 ecuatorianos.



Eliminar la reelección indefinida, derogar la Ley de Plusvalía, reemplazar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reforzar sanciones contra funcionarios corruptos, evitar la prescripción de delitos sexuales contra menores, reducir la explotación petrolera y prohibir la minería metálica en áreas protegidas, fueron los temas de la consulta.