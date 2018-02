Sin presupuesto: Administración de EEUU entra en segundo cierre

Washington, febrero 9 - El Gobierno de EE.UU. se quedó sin financiamiento el ocho de febrero, según lo dispuesto por el Senado de ese país el 22 de enero.



Demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto federal para los próximos dos años.



El plazo para aprobar un proyecto de ley sobre el financiamiento temporal del Gobierno finalizó el jueves a medianoche.



Sin embargo, el Senado envió el presupuesto y el paquete de fondos provisionales a la Cámara de Representantes. Si la Cámara actúa antes del amanecer para aprobar el paquete del Senado, no habrá interrupción práctica en los negocios del Gobierno federal.



El senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul, bloqueó la aprobación del acuerdo bipartidista porque el proyecto implicaba un déficit de billones de dólares, según sus cuentas.



La madrugada del 20 de enero el Gobierno federal de EE.UU. anunció su cierre o "shutdown" tras la falta de acuerdo de los congresistas sobre el financiamiento provisional.



Los senadores demócratas bloquearon un proyecto de ley de gastos, luego de que republicanos se rehusaron a excluir a los llamados "soñadores" o "dreamers" de las medidas migratorias del presidente Donald Trump que prometió deportas a más de 800.000 inmigrantes indocumentados.



¿Qué es el "shutdown"?



Este evento que ha ocurrido 18 veces desde 1976 conlleva al cierre tanto de los servicios públicos como de las agencias estatales no esenciales, así como la suspensión temporal de gran parte de sus empleados.



La última vez que ocurrió, en octubre de 2013, resultaron afectados durante 16 días más de 800.000 empleados de la Administración Barack Obama, cuando los republicanos bloquearon el financiamiento del Obamacare o Ley de Protección al paciente y Cuidado de Salud Asequible, que cubría la asistencia médica de 14 millones de estadounidenses



