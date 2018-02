EEUU critica convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela y promete "más presión"

La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert Credito: Archivo

08-02-18.-El Gobierno de Estados Unidos denunció hoy la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de convocar "unilateralmente" las presidenciales para el 22 de abril "sin garantías" de que sean "justas, libres y validadas internacionalmente", y prometió seguir presionando a Caracas, reseña la agencia Efe.



"Estas elecciones no tienen el acuerdo de todos los partidos políticos y limitan la capacidad de los individuos de presentarse como candidatos", declaró en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.



"Al negar la participación en el proceso electoral, el régimen de (el presiente Nicolás) Maduro continúa desmantelando la democracia de Venezuela y revela su gobierno autoritario", añadió.



El CNE anunció este miércoles que la fecha de las presidenciales será el 22 de abril, en cumplimiento del decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ordenó celebrar estos comicios antes de mayo.



Estados Unidos ya había dicho que no reconocería los resultados de las presidenciales por no considerar legítima a la ANC.



Nauert explicó hoy que EEUU apoya "la decisión de los partidos de la oposición de rechazar los términos del régimen para unas elecciones que no serán libres y justas".



"La negativa del Gobierno de Venezuela a negociar en buena fe impide un acuerdo para conseguir elecciones creíbles. Es desafortunado que el régimen de Maduro no sea lo suficientemente valiente para competir en las elecciones en igualdad de condiciones", sostuvo.



El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, regresó ayer miércoles de su primera gira latinoamericana y caribeña, un viaje por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica en el que ha sondeado a estos gobiernos sobre qué apoyo tendrían unas sanciones petroleras para aumentar la presión sobre Maduro.



"Seguiremos presionando al régimen para restaurar la integridad de la Constitución de Venezuela", insistió hoy la portavoz de Exteriores.