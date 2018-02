Canciller chileno: Elecciones venezolanas convocadas no cumplen con las “garantías mínimas democráticas”

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz Credito: Efe

08-02-18.-El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, reiteró hoy que las elecciones presidenciales venezolanas, convocadas para el 22 de abril, no cumplen con las “garantías mínimas democráticas”. Lamentó el “fracaso” del diálogo que entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, reseña la agencia Efe.



“Lamentamos profundamente que esto haya ocurrido, es malo para el pueblo venezolano y malo para América Latina. Chile reitera que solo aceptaremos aquello que cumpla con las garantías mínimas de una elección democrática”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.



Chile anunció este miércoles que suspendía indefinidamente su participación como acompañante del diálogo venezolano, al no haberse acordado condiciones mínimas para una elección presidencial democrática.



El presidente dominicano, Danilo Medina, que ha ejercido de facilitador de las conversaciones, aseguró que estas entraron en un receso indefinido luego de que la oposición venezolana se negara a firmar un “acuerdo” que considera insuficiente.



El ministro chileno de Exteriores dijo que tenía la esperanza de que el diálogo en República Dominicana lograra una “solución electoral, pacífica y política a la profunda crisis” que vive Venezuela.



“No tiene sentido continuar cuando no hay condiciones para unas elecciones presidenciales democráticas, libres y de acuerdo con las garantías y prácticas internacionales”, sostuvo.