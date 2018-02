Luis Vicente León: "La comunidad internacional no reconocerá el proceso electoral venezolano"

08-02-18.-El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que sin la firma de un acuerdo marco entre las partes involucradas, oposición y gobierno, “no hay forma que la comunidad internacional mayoritaria reconozca el proceso electoral venezolano, por lo que la elección de abril no legitimará de origen al presidente”, reseña el portal Noticia al Día.



Venezuela vive uno de sus peores episodios políticos, sin embargo resaltó que “lo más frustrante es que no hay respuesta racional del gobierno para enfrentarla, no hay oposición unida para presionar el cambio y no hay liderazgo creíble ni motivador”.



León lamentó que el Gobierno y la oposición venezolana no hayan llegado a un acuerdo favorable para resolver la crisis política, económica e internacional que vive el país. “Esto no se refiere a la obligación de llegar a cualquier acuerdo, aunque sea malo. Sino a no entender que sin acuerdo bueno, todos vamos a padecer”.



De igual manera, enfatizó que hay quienes se confunden por creer que el aislamiento y las sanciones afectarán sólo al gobierno. “El impacto esperado es demoledor sobre la economía del país en su conjunto y lo viviremos todos los que estamos dentro, sin ninguna garantía de cambio político”.

