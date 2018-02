(VIDEO) Presidente Danilo Hernández: Diálogo termina en Dominicana sin acuerdos entre el Gobierno y la MUD

#RepúblicaDominicana Presidente Danilo Medina da declaraciones sobre las negociaciones entre gobierno y oposición venezolanos. Informa que las partes no pudieron llegar a un acuerdo #TVVNoticias pic.twitter.com/pDSE5atYWQ — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 7 de febrero de 2018

08-02-18.-El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó a través de una rueda de prensa que las partes no lograron llegar a un acuerdo definitivo, debido principalmente a la imposibilidad de alcanzar una fecha para elecciones presidenciales que resultara satisfactoria tanto al gobierno como a la Mesa de la Unidad Democrática.Reveló que el martes "se había llegado a la decisión de que las elecciones fueran el 22 de abril". Pero hay visiones encontradas al respecto. "La oposición, dijo Medina, no entendió que estaba obligada a firmar y pidió (más) tiempo"Declaró que mantuvo en su poder un documento con "los avances de las partes" del que quedo "apoderado cuando se fueron el día 31". La oposición pidió tiempo para esa revisión y el gobierno "entendería que ese era el documento definitivo".Explicó que "no pudieron quedarse porque tenía evento. La oposición ha entregado un documento nuevo pero el presidente Nicolás Maduro dice que sólo firmará el documento de ayer. Se lo entregaremos de todas maneras pero sin la esperanza de que lo vayan a firmar", lamentó.Ante este desacuerdo, “el diálogo entra en este momento en una especie de pausa indefinida”, señaló Medina, al tiempo que indicó que conserva la esperanza de que las partes puedan encontrarse en Caracas y sacar un documento definitivo.