Canciller de Chile asegura que "presionan a la oposición para firmar un papel sin garantías"

En contacto permanente con Rep Dominicana. Enormes presiones para q Oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales. Pdte Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. Algún partido chileno aceptaría eso? — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) 7 de febrero de 2018

07-02-18.- El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó este martes a través de su cuenta en la red social twitter que la oposición está siendo presionada para firmar a un acuerdo que no contempla las garantías electorales necesarias para ir a unas elecciones presidenciales.“Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido chileno aceptaría eso?”, agregó Muñoz en su cuenta en twitter.