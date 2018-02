Chile: acusan al Papa Francisco de encubrir a un obispo de abusos sexuales

El Papa Francisco Credito: AFP

06-02-18.-El Papa Francisco fue acusado de encubrir al obispo de Osorno (Chile), Juan Barros, que a su vez encubrió los abusos sexuales de menores de otro sacerdote, Fernando Karadima,



En su reciente visita a Chile, Francisco defendió el nombramiento de Barros como obispo de Osorno y sostuvo que no había “ni una sola prueba en su contra”. Sin embargo, uno de los denunciantes entregó en 2015 una carta al Vaticano en la que detallaba los abusos de Karadima y el encubrimiento de Barros.



“Usted me dice con buena voluntad que existen las víctimas. Pero yo no las he visto, no se han presentado”, respondió Francisco al ser consultado por el tema. Pero Associated Press (AP) comprobó que la carta de Juan Carlos Cruz, una de las víctimas, fue entregada especialmente al líder del Vaticano por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en abril de 2015.



En esa carta Cruz relató como llegó durante la década del 80´ a la comunidad de Karadima tras la muerte de su padre. Allí contó con detalle como fueron los abusos sexuales del sacerdote y como Barros presenció los mismos, sin denunciarlos ante ninguna autoridad.



“Jamás tuve conocimiento ni imaginé nunca de aquellos graves abusos que este sacerdote (Karadima) cometía con sus víctimas”, dijo el obispo. “No he aprobado ni participado en esos hechos gravemente deshonestos y jamás he sido sancionado por un tribunal al respecto”, se defendió.



“No es posible que las lea todas, ni mucho menos que recuerde su contenido años más tarde. Podría haber estado cansado tras una semana de viaje por Sudamérica cuando dijo en una rueda de prensa a bordo del avión que las víctimas nunca habían acusado a Barros de encubrimiento. Pero no se trataba de una carta corriente, ni tampoco lo eran las circunstancias en las que llegó al Vaticano”, consideraron los periodistas de AP sobre la grave denuncia.



Juan Carlos Clarte, vocero de los Laicos de Osorno, sentenció que la revelación de AP “viene a confirmar lo que nosotros desde el año 2015 venimos denunciando, que finalmente es el conocimiento del papa sobre no sólo quién era Juan Barros, sino de las consecuencias nefastas que iba a traer su nombramiento”.