Alejandro Mendible: El chavismo debe prepararse para dejar el poder y seguir existiendo

Si Nicolás Maduro gana las elecciones "debe garantizar que no habrá continuidad, que habrá pluralidad", asevera el historiador, profesor e investigador de la UCV

Nadie que lo conozca puede pensar que el profesor Alejandro Mendible es chavista o apoya a Nicolás Maduro. Todo lo contrario. Incluso, Mendible –historiador, docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela— participó, este jueves 1 de febrero, en el debate convocado por la Apucv sobre el cambio político y las características que debe tener el candidato que se enfrente al mandatario nacional en las elecciones presidenciales.

El chavismo debe prepararse para salir del poder y convertirse en oposición, consideró Mendible en conversación con Contrapunto.

Bolivarianismo sin manipulación

—¿Cómo debe ser el candidato antigobierno?

—Maduro representa un bloque, que es el bloque del gobierno, donde hay varias tendencias de izquierda. Lo opuesto debe ser una representación de la sociedad plural venezolana, lo cual no debe ser solo una expresión política, sino que debe recoger valores históricos muy específicos.

—¿Cuáles?

—La tradición histórica del país. Debe tener también una cosa prioritaria, que viene de Bolívar: la unidad hemisférica, la unidad latinoamericana. Eso es muy importante.

Mendible reivindica "el bolivarianismo como raíz histórica" pero critica el nacionalismo "cuando se politiza y se usa como una estrategia de poder mundial", porque entonces va "en función de intereses que muchas veces no son nacionales" y supedita el país a ellos. "Pueden ser intereses económicos y políticos, pero no nacionales".

Por eso, para el abanderado "debe tener prioridad la venezolanidad" como expresión de la sociedad.

—¿Esta situación se le parece a otra de nuestra historia?

—No. Es inédita.

—¿Por qué es inédita?

—Porque hemos tenido una ruptura del proceso histórico republicano. A partir de la llegada de Chávez, con el modelo bolivariano, se ha tratado de crear una concepción diferente de la república. Se ha producido una división muy fuerte, muy acentuada dentro de la sociedad venezolana.

—¿Podemos superar esa división?

—Siempre es posible, pero claro, esta es una situación que tiene que ser superada por la sociedad. Para que sea superada por la sociedad debe haber una clase dirigente que sea representativa de lo que realmente aspira la sociedad. Hay dos cosas: que la clase dirigente sea perspicaz y pueda avizorar o una salida, o que la sociedad logre una superación de la situación actual.

—¿Ve a la sociedad capaz de hacer eso?

—Veo síntomas en los dos sentidos. La crisis es uniforme para toda la sociedad. Puede crearse, por la base, elementos de comunicación, buscando superar en conjunto la crisis.

Elemento común: el respeto

—¿Hay condiciones para que chavistas, exchavistas, opositores puedan encontrarse en eso?

—No es fácil, pero no es imposible.

—¿De qué depende eso?

—Depende de muchos factores, hasta de algunos imponderables. Puede haber un momento, coyuntural, que sirva de detonante. Los elementos unitarios están, y los otros también existen. Hay una confrontación de dos tendencias. ¿Cómo se va a articular una u otra? Depende de la altura a la que estén los involucrados para captar la solución de ese problema.

—¿Cuál puede ser el detonante que lleve a la unidad de todos los sectores?

—El problema, como lo estamos viendo, ha dejado de ser estrictamente nacional, y ha pasado al ámbito regional. Podría ser que los factores internacionales presionen muy fuerte para que los factores nacionales se vean en la necesidad de conseguir objetivos mínimos de coincidencia para defender el país. La unidad del país está en situación de cuestionamiento. O podría ser que, internamente, surjan algunos elementos que sean satisfactorios para el colectivo.

—Usted habla de elementos mínimos de coincidencia.

—Respeto común, crear condiciones para que todos nos entendamos como venezolanos, primeramente, y no con parcialidades o adjetivos calificativos. Y después tratar de aplicar cosas tan concretas como ley igual para todos, justicia igual para todos, que sea independiente y diáfana.

—¿El marciano que pueda hacer eso existe?

—Si vamos a esperar siempre que venga un mesías, una persona… No. Creo que las situaciones se pueden crear, y la experiencia que ha acumulado la sociedad en 20 años puede ser muy importante para que presione a la clase dirigente para eso.

Sobrevivir pero rendir cuentas

—¿Cómo debe ser ese candidato anti-Maduro? ¿Qué atributos debe tener?

—Es complejo decirlo. El liderazgo de un país es producto de una circunstancia concreta. Chávez fue producto de una circunstancia. Que no sea un dirigente político partidista sino una figura independiente, parece que hay consenso en torno a eso. ¿De qué sector? No sabemos. Pero podría ser una persona no partidista.

—¿Y si el presidente Maduro gana las elecciones?

—Bueno, las gana. Pero eso tiene que ser con garantías suficientes, con una expresión supervisada y diáfana que haga que los sectores opositores la acepten. Debe garantizar que no habrá continuidad, que habrá pluralidad. Debe garantizar que los sectores minoritarios sean reconocidos.

Representantes del Gobierno nacional. Foto: AVN/Archivo

—¿Usted ve un bloque histórico derrotado? ¿El socialismo del siglo XXI?

—Creo que hay una cosa evidente: buscar repetir procesos históricos es un error. Venezuela no es Cuba, Venezuela tiene otra historia, otra sociedad y otras circunstancias. En el mismo bloque chavista hay personas que serán derrotadas por esquemáticas, que ni siquiera han asimilado el proceso dialéctico.

—¿El chavismo tiene salvación como corriente?

—Claro que sí. Puede continuar siendo una corriente progresista, en algunos casos muy importante. De hecho, es plural, no hay una sola dominante, puede haber varias tendencias. Ahora, es inexorable que cuando se termina un gobierno, tiene que rendir cuentas; al menos, en la parte de corrupción, los errores.

—¿El chavismo debe prepararse para salir del poder?

—Creo que debe tener una estrategia. La política es el arte de gobernar, y siempre está la alternabilidad. Si se hace una alternabilidad correcta, no traumática, es positivo salir del gobierno, porque puede depurarse, reorganizarse.