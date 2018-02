Lenin Moreno: “Los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más”

Hoy es el tiempo de los jóvenes líderes. Partidos políticos: ¡A renovarse! El pueblo dijo Sí. Los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más. #EcuadorDijoSí — Lenín Moreno (@Lenin) 5 de febrero de 2018

Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el Sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del Sí, es la victoria del país. #EcuadorDijoSí — Lenín Moreno (@Lenin) 5 de febrero de 2018

05-02-18.-El presidente de la República, Lenín Moreno, celebró los resultados de la consulta popular y referendo 2018, pasadas las 20:00 de este domingo 4 de febrero.El Mandatario estuvo acompañado de la vicepresidente María Alejandra Vicuña y el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. “El sí que promovimos se convierte ahora en un compromiso”, sostuvo Moreno al conocer la ventaja promedio de más del 63% en el referendo y consulta que él promovió.“Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el Sí”, escribió minutos después en su cuenta de Twitter. El Jefe de Estado conoció los resultados en el Salón Amarillo de Carondelet. Por la mañana había convocado a una reunión de su gabinete ampliado para las 16:00 del domingo.En medio de la sesión, se hizo una pausa para escuchar los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE), a las 20:03. Moreno aseguró que su régimen va a “profundizar” el diálogo nacional. Agradeció a los votantes y calificó la jornada como una victoria “contundente”. También reiteró que los cambios en las leyes que aprobó el pueblo en las urnas serán tramitados desde la Asamblea Nacional.Serrano aplaudió la intervención del Mandatario, igual que Vicuña. Ampliar Moreno señaló que van “profundizar” el diálogo nacional. Él agradeció a los votantes y calificó la jornada “como una victoria contundente”. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO Horas antes, en una entrevista para El Comercio, Serrano había dicho que tendrán 30 días para hacer los cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de la Democracia y otras tres normativas.El triunfo del sí en la pregunta 3, además, supone la terminación de las funciones de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes estarán en sus cargos hasta que la Asamblea designe a los miembros del Cpccs Transitorio, de siete ternas enviadas por Moreno. El eventual triunfo del sí (hasta las 22:00 estaba contabilizado el 55,48% de actas) en la pregunta 2, en tanto, implica una reforma constitucional para que los funcionarios designados en votación puedan ser reelectos por una sola vez.“Los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más”, sentenció Moreno en Twitter. En los exteriores de Carondelet, una veintena de personas esperaban un pronunciamiento de Moreno. Sin embargo, el Presidente no salió al balcón del Palacio. Otros seguidores se concentraron en la av. De los Shyris, en el norte de Quito. Allí se instaló una tarima. Antes de las 22:00, los simpatizantes de Moreno se retiraron del lugar.El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, por su parte calificó la victoria preliminar en las urnas como una “paliza” contra quienes votaron por el no. El funcionario, que pertenece a Centro Democrático (CD), aseguró que mantendrán el “cogobierno” con Alianza País (AP). Por su parte, Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo encargado de AP, sostuvo que continuarán con los diálogos con otras organizaciones políticas para tener acuerdos.Descartó que no habrá un “reparto” de funciones o cargos para lograr esos consensos. Adelantó que en el tema legislativo también buscarán cambiar las leyes para "abrir espacios" para que exista mayor inversión nacional y extranjera.