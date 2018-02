"La lucha continúa" afirma Rafael Correa tras resultados electorales en los que ganó el Si

Rafael Correa

Quito, febrero 5 - En exclusiva para teleSUR, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, afirmó que pese a los resultados adversos a los que promovió en su campaña por el NO sobre la consulta popular, considera que obtuvo un gran triunfo para su movimiento.



"Sacar un 36 por ciento contra la extrema derecha, un cerco mediático increíble, con un partido político que nos robaron y un CNE totalmente parcializado, estos resultados son un triunfo", señaló.



Como análisis posterior de estas elecciones, apuntó que cualquier persona inteligente verá que el capital político que lidera está intacto, y lamentó que en Ecuador a partir de ahora no haya Estado de derecho porque todos los poderes estarán concentrados en la presidencia de la República.



"Sepa América Latina, porque el pueblo ecuatoriano no lo sabe, que en las preguntas de la consulta popular y referendo, la dos es retroactiva, y la tres es un golpe de Estado". Resaltó que la convocatoria fue inconstitucional porque no hubo dictamen de la Corte Constitucional para modificar la Carta Magna.



Rememoró, a propósito del 4 de febrero, que hace 26 años el comandante Hugo Chávez se reveló contra el expresidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela y como dijo en su momento- ante el fallido golpe de Estado- no hemos conseguido los objetivos por ahora, "lo mismo digo yo hoy en Ecuador, los objetivos no han sido alcanzados por ahora".



Correa hizo un llamado a los cuadros jóvenes para impulsar el movimiento de la Revolución Ciudadana



Más temprano, al conocerse los resultados preliminares del CNE que en conteo rápido sale con ventaja la opción del Sí, Correa felicitó en un tuit a sus militantes, alegando que "ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36 por ciento alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual".