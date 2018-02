Irán: Detiene a 29 mujeres que protestaban contra el velo obligatorio

The authorities in Iran have arrested nearly 30 women who were waving their compulsory veils on a stick in what has become a national movement against forced hijab. #WhiteWednesdays pic.twitter.com/ZuWZ4Q5q8b — masih alinejad (@AlinejadMasih) 1 de febrero de 2018

03-02-18.-La policía iraní detuvo a 29 mujeres a las que describieron como “engañadas” que se quitaron el velos islámico, obligatorio en el país,en señal de protesta. La agencia de noticias privada Tasnim, cercana al gobierno, afirma que las detenidas participaban en una campaña contra el hiyab obligatorio conocida como “Miércoles Blancos”.Bajo la campaña defendida por las redes de televisión satelital en idioma farsi con sede en el extranjero, las participantes deben quitarse los pañuelos blancos los miércoles. La agencia no ha dado más detalles sobre el momento y el lugar de los arrestos.En los últimos días, publicaciones en las redes sociales han mostrado a varias mujeres protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo islámico quitándoselo y agitándolo en palos en lugares públicos de Teherán y otras ciudades. Las mujeres que muestran su cabello en público pueden ser encarceladas por hasta dos meses o multadas.La Fiscalía General de Irán apuntó esta semana a una influencia extranjera en el movimiento de protesta. En declaraciones a la agencia local de noticias ISNA, el fiscal general, Mohamad Yafar Montazerí, opinó que esta conducta se debe a su “ignorancia” y a una “estimulación de sentimientos” que llega “desde fuera del país”.Montazerí aseguró que se trata de un “movimiento infantil” que busca repercusión en las redes sociales y sigue un plan predeterminado. “Lo veo un tema leve y sin importancia. En el conjunto de la población de 80 millones del país, la inmensa mayoría de las mujeres llevan Chador (prenda, habitualmente negra, que cubre todo el cuerpo salvo la cara) o un hiyab correcto. No permitirán que se aplique un movimiento del enemigo”, añadió.Tras el triunfo de la revolución en 1979, la República Islámica de Irán estableció unas normas de vestimenta que son de obligado cumplimiento.“Luchamos contra el símbolo más visible de la opresión”, explica Masih Alinejad, creadora del sitio web My Stealthy Freedom, donde las mujeres en Irán publican fotos de ellas mismas sin hiyabs. ”Estas mujeres dicen: ‘Es suficiente, es el siglo XXI y queremos ser nuestro verdadero yo’”, ha afirmado la activista iraní a la Fundación Thomson Reuters.La tendencia cobró impulso después de que circularan en internet videos e imágenes de una mujer que ondeaba un pañuelo blanco en un bastón en diciembre, un día antes de que estallaran las manifestaciones contra las condiciones económicas en el este de Irán. La mujer fue detenida poco después, pero activistas en el interior del país afirman que ya ha sido liberada.Alinejad dice que desde que saliera a la luz el gesto de esta mujer anónima, le llegan constántemente videos y fotos de mujeres que imitan el video. ”Estas personas no están luchando contra un trozo de tela, están luchando contra la ideología detrás del hiyab obligatorio”.La campaña #whitewednesdays (Miércoles blanco) forma parte de un movimiento virtual más grande iniciado hace tres años por Alinejad, una periodista que ha vivido en un exilio autoimpuesto desde las revueltas de 2009. La activista ha recibido amenazas de muerte desde que comenzó su campaña.”Me despierto todos los días con las voces de estas mujeres en mi bandeja de entrada”, afirma Alinejad desde Nueva York, donde ahora vive. ”Estoy llena de esperanza. La desobediencia civil es el primer paso para obtener nuestra victoria”.