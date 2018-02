(VIDEO) Padre de víctima intentó atacar al ex médico del equipo de gimnasia de EEUU durante el juicio

Credito: AP

03-02-18.-El juicio de Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos juzgado por abusos sexuales a jóvenes atletas, fue interrumpido este viernes en Charlotte, Michigan, cuando el padre de tres de las víctimas trató de agredir al acusado.



Randall Margraves se precipitó sobre el acusado gritando, después de haber escuchado los testimonios de sus dos hijas sobre los abusos sexuales, pero fue reducido en el suelo por agentes de policía antes de que alcanzara al exmédico, según imágenes difundidas por la televisión.



"¡Quiero a ese hijo de puta!", gritó Margraves mientras era esposado.



El incidente se produjo el segundo día de la audiencia de la sentencia final, en la que decenas de mujeres esperaban su turno para testificar contra Nassar y contar al tribunal los abusos que sufrieron.



Madison y Lauren Margraves acababan de dar su testimonio, indicando que otra de sus hermanas también fue víctima de Nassar, cuando su padre pidió a la jueza "cinco minutos en una habitación cerrada con ese demonio".



En un principio el comentario suscitó risas en la sala de la audiencia, y la jueza Janice Cunningham respondió: "No puedo hacer eso". Pero entonces Margraves se lanzó sobre Nassar, que estaba siendo trasladado fuera de la sala, interrumpiendo la sesión.



Según la acusación, al menos 65 presuntas víctimas testificarán contra el ex médico, en el mayor escándalo sexual de la historia del deporte en Estados Unidos.