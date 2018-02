Organizaciones sociales de México rechazan visita de Tillerson

México, febrero 3 - Representantes de las más de 50 organizaciones sociales y políticas de México rechazaron la visita del secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Rex Tillerson, a la nación norteamericana, donde lo declararon persona non grata.



La representante de la coalición binacional contra Donald Trump, María García, expresó que Tillerson es un enviado del magnate estadounidense que visita México para tratar temas como migraciones, el polémico muro y la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protegía a niños ingresados por sus padres ilegalmente a EEUU.



"El tono de Tillerson antes de salir a su gira por Latinoamérica no solo fue injerencista, fue insultante, abusivo y humillante, porque es un emisario de Trump. Viene a decir que si no hay muro, no hay Tratado de Libre Comercio, si no hay muro no hay reforma migratoria y si no hay muro no hay DACA. él no viene a tratar ningún tema de seguridad", declaró García en entrevista para teleSUR.



Por su parte, Rosa María Cabrera, militante de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, expresó que se deben condenar estas nuevas formas de injerencia en los países de América Latina y el Caribe. “Anteriormente eran invasiones directas con marines; hoy es a través de sanciones, guerras mediáticas y económicas”, afirmó.



Las organizaciones condenaron la injerencia de EE.UU. en Venezuela y reiteraron el apoyo indeclinable al pueblo venezolano y al Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros.

