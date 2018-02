Brasil: Juez federal ordena regresar a Lula da Silva su pasaporte

Brasilia, febrero 2 - La justicia de Brasil ordenó este viernes que al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se le devuelva su pasaporte, el cual había sido retenido desde recientemente por una decisión judicial.



El documento fue entregado por la defensa de Lula a la Policía Federal el pasado 26 de enero, lo que impidió que el exmandatario participase en un evento sobre el combate al hambre en el mundo convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Adís Abeba (capital de Etiopía), a propósito de una Cumbre de la Unión Africana.



El juez Bruno Apolinário, del Tribunal Regional Federal da Primera Región (TRF1), derribó este viernes la decisión tomada por el magistrado de Brasilia y señaló que la confiscación del documento no tiene base de sustentación.







De acuerdo con Apolinário, "no hay cómo concluir que Lula pretendiese huir del país con la finalidad de frustrar la aplicación de la ley".



Para el magistrado del TRF1, la salida de Lula del país estaba justificada por un compromiso profesional previamente marcado, lo que, a su juicio, no causaría ningún trastorno en las acciones penales a las que responde en la justicia.



Lula fue condenado el pasado 24 de enero por un tribunal de segunda instancia, que ratificó y elevó su pena a 12 años de prisión por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso relacionado con la trama de corrupción de Petrobras.

